EKRE ja kohtute vastasseis jätkub: volikogu võttis vastu kohtuid kritiseeriva avalduse

EKRE volikogu avalduse tekst

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu mõistab resoluutselt hukka juhtumid, kus kohtud asuvad usurpeerima seadusandlikku võimu ning hakkavad õiguse mõistmise asemel õigust looma. Eriti vastuvõtmatu on, kui seda tehakse ideoloogilisest fanatismist ja selges vastuolus seadusandja tahte ning rahva arvamusega. Konservatiivne Rahvaerakond peab Eesti demokraatiale ohtlikuks olukorda, kus president ja riigikohtu esimees esitavad nõudlikus toonis pretensioone parlamendi tööle, et õigustada kohtute omavolitsemist. Sellega näitavad mõlemad, et nad ei ole oma ülesannete kõrgusel põhiseaduse kaitsjatena. Oleme seisukohal, et „kohtute sõltumatuse“ nõudjad on kas meelega või võhiklikkusest valesti aru saanud selle mõiste sisust. Kohtu sõltumatuse nõue kujutab endast vajalikku kaitset täitevvõimu mõjutuste eest. Selle mõiste alla ei saa ega tohi mahutada osade kohtunike soovi olla sõltumatu seadusandja tahtest või ka avalikust kriitikast. Kohtu sõltumatus ei saa tähendada õigust rikkuda seadust. Peame hädavajalikuks muuta seadusandlikku raamistikku kohtute läbipaistvuse ja seaduskuulekuse tõhustamiseks. Süsteem, mille järgi kohtunikud määratakse eluaegselt ametisse Riigikohtu esimehe ettepanekul presidendi poolt, on loonud suletud tsunfti, kus sõltumatuse asemel on kerge tekkima karistamatuse tunne. Fakt on, et tänasel päeval pole sisuliselt mehhanismi, mis võimaldaks seadust rikkuvat kohtunikku tema ametist vabastada. Konservatiivne Rahvaerakond peab tekkinud tsunftimentaliteedi ja halva õigusemõistmise probleemi parimaks lahenduseks kohtunike, aga ka prokuröride ameti muutmist valitavaks ja tähtajaliseks. Kohtunikud ei saa tegutseda ennast Eesti õigusruumist lahti sidudes, Eesti seadusi ja õigluse põhimõtteid eirates või rikkudes. Selliste kohtunike ametis jätkamine on lubamatu. Nende õigustamine ja kaitsmine on otsetee autoritaarsesse ning ebademokraatlikku ühiskonda.

Martin Helme läks esmaspäeval riigikogu kõnepulti ja sõnas: «Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmets, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid. Mina ei taha, et meil oleks kohtunikud, kes mitte ei sisusta õigust, vaid loovad õigust – kes sellega, et nad ründavad põhiseaduses ettenähtud võimude lahususe printsiipi, õõnestavad Eesti riigi korda, kes ründavad avaliku arvamusega selgelt vastuolus olevaid väärtushinnanguid. Mina ei taha selliseid kohtunikke. Mina ei taha kohtunikke, kes rikuvad seadust ja siis võtavad laest mingisugused mittejõustunud seadused oma rikkumise õigustamiseks.»

Lõpetuseks ütles ta: «Meie erakonna programmis on selgelt kirjas, et kohtunikud ei tohiks olla ametis eluaegsed, vaid kohtunikud peaksid olema valitavad. Vähemalt peaksid olema ringkonna- ja riigikohtu kohtunikud valitavad, sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seaduseid. Ja siis otsustavad, et keegi ei saagi neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe. See on demokraatia ründamine ja see lõpeb väga halvasti.»

Nii president Kersti Kaljulaid kui ka riigikogu esimees Eiki Nestor mõistsid Martin Helme sõnavõtu hukka. Sõbnavõttu taunisid ühispöördumises ka Eesti kohtunikud.