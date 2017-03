Taagepera: IRLi kõdunemine on juba väga kaugele arenenud

«See ei ole enam isamaalik partei, see on irvitus isamaa üle, irlitus, kui soovite. Ja selles mõttes on isegi huvitav, et Res Publica poiste poolne ülevõtt niigi palju aega on võtnud. Sest enam sisu ei ole peale selle, et on üks punt, kes on harjunud koos töötama,» rääkis Taagepera «Aktuaalsele kaamerale», kirjutas ERRi uudisteportaal.

Taagepera hinnangul on nn Res Publica tiib IRLilt tema sisu ära võtnud. Praegusest raskest olukorrast välja tulemiseks läheb Taagepera sõnul IRLil vaja karismaatilist juhti.

Rein Taagepera on Eesti poliitikas staažikas tegija. Ta oli Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige. 1992. aastal kandideeris ta presidendivalimistel ning saavutas Arnold Rüütli ja Lennart Meri järel kolmanda koha. Hiljem oli ta üks erakonna Res Publica rajajaist ning esimees.