Päästjate video kalamehe päästmisest Harku järvest levib üle maailma

Videot on koos sündmuse kirjeldusega jaganud Austraalia uudistekanal 9News, Briti leht Independent, Irish Independent, BT, Bailiwick Express, Belfast Telegraph, MSN.com, Press Association ja paljud teised.

Uudistekanalid leiavad video kommentaarides, et päästjate tegevus on märkimisväärne, kuna kalamees päästeti kümne minuti jooksul pärast väljakutse saamist ja Eesti pinnaltpäästjad on selliseks tegevuseks saanud hea väljaõppe.

Päästeamet avaldas neljapäeval erakordse video läbi Harku järve jää vajunud kalamehe päästmisest pinnaltpäästja kaamerasilma läbi.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Annika Koppeli sõnul oli GoPro HERO5 Session kaamera kinnitatud ühe päästja kiivri külge. Tegemist on päästja isikliku kaameraga, kuid Koppeli sõnul on amet sarnaseid hankinud ka vahetusevanematele.

Videolt on hästi näha, millised on jääolud Harku järvel ja kui raske on tegutseda inimestel oludes, kus igast kulutatud sekundist võib sõltuda inimese elu päästmine – jääsupis hulpimine võttis päästjad kohati ka vängemaid sõnu kasutama ja päästeamet palub selle pärast vabandust.

Päästjad said 23. märtsil kell 14.14 väljakutse Harku järve äärde, kus inimene eemalt nägi, et umbes 20 meetri kaugusel kaldast vajus mees läbi jää. Mees hüüdis ise ka appi. Nõmme komando pinnaltpäästjad said mehe veest kätte kell 14.31, tõid kaldale ja andsid kiirabile üle.