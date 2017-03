Politsei otsib 61-aastast Aigarit

Aigar lahkus oma kodust Raudtee tänaval 24. märtsil kella 19 paiku. Teadaolevalt ei olnud tal kaasas mobiiltelefoni ja lähedastel ei ole kindlat teadmist sellest, kuhu ta suundus. On teada, et Aigaril esineb probleeme vaimse tervisega ja ta ei pruugi leida koduteed. Kuna mees õhtuks tagasi koju ei jõudnud, pöördusid lähedased abi saamiseks politsei poole.

24. märtsi õhtul alustasid politseinikud aadresside ja piirkondade kontrollimist, kuhu Aigar võis minna. Kahjuks ei ole politseil ega lähedastel õnnestunud Aigari asukohta välja selgitada.

Mees on umbes 175-180 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja habetunud. Lahkudes olid tal jalas tumesinised dressipüksid ja hallid jalatsid, seljas must jope ja peas must suusamüts.

Politsei palub kõigil, kes on Aigarit näinud või omavat teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada telefonil 112.