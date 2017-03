Uuringuekspert: EKRE põhivalijatele nende vastasseis kohtunikega meeldib

«Kui sellest teemast pikemat järjejuttu ei teki, jääb mõju lühiajaliseks. Inimesed vajavad kinnitust, et nende pooldatav erakond tegutseb, selle funktsiooni see vastasseis kindlasti täitis. Aga seda on keeruline öelda, kas EKRE ja kohtunike tüli neile hääli juurde andis. Kui meedias jätkub diskussioon, võib sellel teemal pikemaajalisem mõju,» ütles Voog.

Ta lisas, et pigem on EKRE ja kohtunike tüli kinnistanud erakonna nende valijate toetust, kes olid selle erakonna taga ka seni.

Kantar Emoril ei ole praegu andmeid, kuidas on eelmisel esmaspäeval EKRE fraktsiooni juhi Martin Helme riigikogu kõnepuldist öeldud sõnad erakonna toetusele mõjunud. Kantar Emori järjekordne erakondade toetusuuring valmib aprilli lõpus. Uuringufirma alustab uuringu jaoks inimeste küsitlemist 10. aprillil algaval nädalal.

Martin Helme läks esmaspäeval riigikogu kõnepulti ja sõnas: «Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmets, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid. Mina ei taha, et meil oleks kohtunikud, kes mitte ei sisusta õigust, vaid loovad õigust – kes sellega, et nad ründavad põhiseaduses ettenähtud võimude lahususe printsiipi, õõnestavad Eesti riigi korda, kes ründavad avaliku arvamusega selgelt vastuolus olevaid väärtushinnanguid. Mina ei taha selliseid kohtunikke. Mina ei taha kohtunikke, kes rikuvad seadust ja siis võtavad laest mingisugused mittejõustunud seadused oma rikkumise õigustamiseks.»

Lõpetuseks ütles ta: «Meie erakonna programmis on selgelt kirjas, et kohtunikud ei tohiks olla ametis eluaegsed, vaid kohtunikud peaksid olema valitavad. Vähemalt peaksid olema ringkonna- ja riigikohtu kohtunikud valitavad, sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seaduseid. Ja siis otsustavad, et keegi ei saagi neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe. See on demokraatia ründamine ja see lõpeb väga halvasti.»

Kohtunikud, kelle kohta Helme sõnad käisid, tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.

Nii president Kersti Kaljulaid kui ka riigikogu esimees Eiki Nestor mõistsid Martin Helme sõnavõtu hukka. Sõnavõttu taunisid ühispöördumises ka Eesti kohtunikud.

EKRE volikogu võttis laupäeval vastu avalduse, milles kritiseeris kohtuid ja nimetas kohtute omavoli ohuks demokraatiale.