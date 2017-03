Teinonen ei jäta sissesõidukeelu tühistamise nimel jonni

Vandeadvokaat Indrek Repnau taotleb kaebuses Tallinna halduskohtu 16. veebruari otsuse tühistamist ning uut otsust, millega tühistataks Teinonenile kehtestatud sissesõidukeeld, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERRi uudisteportaalile.

Teinonen tahab, et kohus jätaks menetluskulud siseministeeriumi kanda. Ringkonnakohus võttis apellatsiooni menetlusse.

Veebruaris jättis halduskohus Teinonenile siseministeeriumi poolt kehtestatud Eestisse sissesõidukeelu kehtima. Kohus leidis, et esitatud kaebus ei anna alust siseministeeriumi otsuse tühistamiseks, ühtlasi jättis kohus menetluskulud menetlusosaliste kanda.

2015. aastal määras siseministeerium soome päritolu dissidendile, natsionaalsotsialistile ja endisele Eesti skaudiliikumise tegelasele Risto Teinonenile viieks aastaks Eestisse sissesõidukeelu. Keeld kehtib 2020. aasta 16. detsembrini.

Ministeeriumi otsuses märgiti toona, et Teinonen propageerib Eestis vaenu õhutavat ideoloogiat ning on nii käitudes teadlikult ja tahtlikult kahjustanud Eesti vabariigi rahvusvahelist mainet ning tekitanud siseriiklikke pingeid. Teinonenile see otsus aga ei meeldinud ja mees otsustas Eesti riigi vastu kohtusse minna.