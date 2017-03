Strandberg: roheliste erakond on Eestis esimene, millel on nüüd naisliider

See, et Eestis on nüüd esimene erakond, millele on valitud naisliider, on Strandbergi arvates ainult tervitatav. Strandberg, kes ise enam erakonnaga seotud pole, usub, et muutus toimub partei juhtimises nii märgiliselt kui ka sisuliselt.

«On ju olnud sellist isaste pässide pusklemist ja pinnapealsust ning igasugu trikitamisi, erinevates erakondades on püütud soolist võrdsust üles näidata, aga asi ei ole antud hetkel mitte soolises võrdsuses, vaid maailmatunnetuse loomuses. Noor naine, ema, selline hoopis teistsuguse maailmatunnetusega inimene muretseb keskkonnateemade pärast kuidagi sisulisemalt kui selline pragmaatiline vanamehenäss, kellel on mitmesuguseid muid ambitsioone,» rääkis ta.

«Seda lootust on väga palju, et liidrivahetus ja valimisteks väljamõeldud programm saab olema selline, kus noored ja keskkonna pärast muret tundvat või sellest aru saavad inimesed lähevad valima ja valivad ometi mõnda õiget erakonda,» lisas poliitik.

Strandberg tõdes, et teemad, millest Eestimaa Rohelised valimisprogrammis rääkida võiks, on globaalsed ja pole ajas palju muutunud. Roheliste esimene eestkõneleja meenutas, et jõulisemalt asus tema ise keskkonnateemasid poliitiliselt käsitlema 2000ndate alguses.

«Liigne fossiilsete ressurside kasutus, sellel põhineva majanduse perspektiivitus – see on jätkuvalt Eesti üks põhiküsimusi, sealhulgas kogu maailma põhiküsimusi. Ehk viis, kuidas oluliselt väiksema ressursikasutusega ja rohkema taastuvenergeetikaga toime tulla, on ka Eesti küsimus. Nii kaua, kuni Eestis ollakse põlevkivi külge aheldatud, majandus lihtsalt ei edene, see on surnud majandus,» rääkis ta.

Kohalike valimiste eel võiks Strandbergi sõnul kindlasti arutada linnaplaneerimise ja ühistranspordi küsimusi. «Tallinna linn on ehitatud autosõitjate ja -omanike jaoks. Noorem põlvkond kogu maailmas ei ole eriti autolembene, nad ei registreeri enda nimel autosid,» tõdes ta.

Teemasid, mida arutada, on palju. «Roheliste õnneks, aga Eesti kahjuks on vanad olijad end nii selgelt vastandanud, kui me vaatame näiteks IRLi tuima metsa raadavat majanduspoliitikat, millel ei ole mingit perspektiivi,» lausus Strandberg.

«See on täiesti teistmoodi väljarabeldud sellisest harjumuspärasest erakonna juhtimise soolisest ja tundelisest profiilist. Ma arvan, et see on ainult positiivne,» lisas ta.