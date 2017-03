Riigikogu juhatus arutab EKRE ja kohtunike vaidlust järgmisel nädalal

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas ütles täna BNSile, et juhatus arutab EKRE pöördumist järgmisel nädalal. «Kui riigikogu liikmed pöörduvad juhatuse poole, siis pole muud võimalust, kui arutada,» lisas ta.

EKRE fraktsioon teatas esmaspäeval, et Helme poolt kohtunike suunas tehtud kriitikat tauninud president, riigikohtu esimees ja kohtunike ühing sekkusid riigikogu töösse. EKRE saadikute hinnangul rikuvad president ja riigikohtu esimees saadikut kritiseerides võimude lahususe põhimõtet ning «püüavad suukorvistada neist sõltumatut ja rahvalt valimistel mandaadi saanud poliitikut».

«Loomulikult tuleb võimude lahususe printsiipi austada, selles ei saa olla küsimustki,» sõnas Rõivas. «Loomulikult on ka kohtuotsuseid võimalik Eestis kritiseerida, aga see kriitika peab olema lugupidav ja kindlasti peab väga tähelepanelik olema, kui minnakse üle piiri ning kritiseeritav tunneb ennast solvatuna.»

Rõivas lisas, et riigikogu juhatusel on väga tundlik roll ühelt poolt mitte piirata saadikute sõnavabadust, aga teisalt tunda ära see hetk, kui sõnavabadus ületab need piirid, kus hakatakse kas siis lugupidamatult suhtuma või lausa ähvardama. «Minu jaoks on väga oluline signaal, et need inimesed, keda Helme nimetas, tunnevad end solvatuna. Aga eks me arutame seda teemat juhatuses ja võtame ühiselt seisukoha,» lisas Rõivas.

Helme ütles 20. märtsil riigikogus samasoolise abielupaari registrisse kandmist lubanud kolme kohtuniku kohta, et soovib nende «peade veeremist».

Helme väljaütlemist taunisid president Kersti Kaljulaid, riigikohtu esimees Priit Pikamäe, riigikogu esimees Eiki Nestor ja kohtunike ühing.