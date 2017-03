Täna «Radaris»: tuntud lavastaja räägib, mida tähendab erivajadusega inimeseks jäämine

Aare Toikka / «Radar» / Kanal 2

2003. aastal juhtus VAT Teatri lavastuse «Kolumats» proovis midagi, mis muutis VAT Teatri lavastaja ja kunstilise juhi Aare Toikka ja tema lähedaste elu kardinaalselt.

«Nagu õudusfilmis, mu suust purskus peeglisse verejuga. See oli väga veider kogemus,» meenutab Toikka.

«Ma naeran selle üle praegu, aga ega mul tol hetkel emotsioone ei olnud, sest nendel hetkedel ei ole emotsioone. Ma sain lihtsalt aru, et nüüd on joon all,» ütleb teatrimees.

Mis täpselt juhtus ning kuidas Toikka leidis endas elujõudu pärast rasket sündmust taas töövormi saada, seda näeb täna õhtul «Radaris» kell 20 Kanal 2s ja saab pärast saadet lugeda Postimees.ee’st.

Lisaks on vahendab tänane «Radar» noorte meeleolusid piirilinn Narvast. Nimelt kolis Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond nädalaks piirilinna, et sealseid tudengeid enda juurde õppima meelitada. Seni on kunstiakadeemiasse Narvast õppima läinud noori väga harva, sest peljatakse keeleprobleeme. Kuid Narvas kohapeal selgus, et see pole ainus kitsaskoht.

«Minu vanemad leiavad, et me elame ikkagi Venemaal,» tunnistas «Radarile» kohaliku kooli 8. klassi õpilane. «Tean, et ka sõprade vanemate hulgas on neid, kelle arvates on see siin Peterburi eeslinn.»

«Ma ei tunne end Eesti osana,» tõdes Narva kooli 10. klassi õpilane.

Kolmandas saatelõigus räägib tuntud koomik ja Kristel Aaslaiu kallim Mattias Naan, et võitleb väga tõsise haiguse uneapnoega.