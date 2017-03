Lekkinud vagunid on kontrollitud ning veetakse Muuga sadamasse

Ettevõte EVR Cargo teatel on kõik 36 rongi koosseisu kuulunud tsisternvagunit koos asjatundjate komisjoniga üle kontrollitud ja võimalike täiendavate lekete oht on minimeeritud. Rong hakkab Tapalt Muugale sõitma täna kell 21.30. Rongi liikumist kontrollib Eesti Raudtee dispetšer rongi liikumist.

Ettevõtte teatel on rongi meeskonda lisatud ka EVR Cargo vaguni ülevaataja, et vajadusel võimalikele tekkivatele ohtudele õigeaegselt reageerida. Lisaks liigub rongiga samal ajal maanteed mööda EVR Cargo Tapa tehnohooldepunkti vanem-meister. Viimane peab vajaduse tekkides jõudma kiiresti rongini ning tegema kõike võimalikku ohutuse tagamiseks.

EVR Cargo teatas, et vedas lahustit kliendi renditud vagunitega. Vagunite omanik ega ka rendile andja ei ole EVR Cargo. Ka kinnitas ettevõte, et viis enne vedu läbi kõik ettenähtud kontrolliprotseduurid, kuid ei tuvastanud leket ega ka muid kõrvalekaldeid.

Ettevõte selgitas, et teeb alati rongile välise ülevaatuse, mille käigus kontrollitakse visuaalselt vagunite tehnilist korrasolekut, sealhulgas ka seda, et kaup ei leki, luugid, ventiilid on kinni ja tolli plomm on kohal. Lisaks tehakse rongile ka piduriproov.

Kuna kontrolli käigus mingeid kõrvalekaldeid ei tuvastatud, on ettevõte veendunud, et leke pidi tekkima sel ajal, kui rong liikus.

Eile kell 16.21 teatati häirekeskusele, et Sonda aleviku raudteejaamas lekib Kohtla-Järvelt tehasest Muugale suunduva kaubarongi tsisternist lahusti. Päästjad moodustasid ümber jaama kilomeetrise ohuala, kust inimesed evakueeriti ning rongiliiklus peatati. Kell 17.16 tsisterni leke suleti ja maha valgunud aine kaeti vahuga. Inimesed kannatada ei saanud.

Rong jätkas teekonda Muugale, kuid kell 20.32 peatati rong Tapa kaubajaamas, sest Imastu ja Tapa ülesõidu kohtadel oli sama rongi teisest tsisternist taas solventi lekkinud. Maha valgunud aine aurustus tuule abil kiiresti. Päästjad sulgesid lekkiva ventiili ja katsid reostuse vahuga.

Keskkonnainspektsioon alustas kriminaalmenetluse, et selgitada välja esmaspäeva õhtul õhtul Sonda ja Tapa raudteejaamas tekkinud kemikaalireostuse asjaolusid, teatas inspektsiooni pressiesindaja BNSile.

Kriminaalmenetlus alustati karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumist ettevaatamatusest. Menetlust juhib Viru ringkonnaprokuratuur.