Galerii: Iisakus kukkus 28-meetrine vaatetorn tugeva tuule tõttu kokku

RMK kodulehel reklaamitakse, et vaatetornist võib selge ilmaga näha isegi Kuremäe kloostri torne ja Peipsi järve. Rabadest ja tuhamägedest rääkimata.

Nüüd aga on punasega juures märge, et tormi tekitatud kahju tõttu on torn kasutuskõlbmatu ja seetõttu mõistagi ka suletud. Uus torn plaanitakse üles ehitada aasta lõpuks.