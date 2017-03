Mikser kohtumisest USA välisministriga: riikide tugev strateegiline side sai kinnitust

«USA on meie oluline liitlane ja me jagame lisaks ühistele huvidele ja julgeoleku väljakutsetele ka ühiseid väärtusi,» ütles Mikser välisministeeriumi vahendusel teisipäeval aset leidnud kohtumise järel.

Balti riikide välisministrid tänasid kohtumisel USA-d pikaajalise panuse eest Balti riikide ja Euroopa julgeolekusse laiemalt ning kinnitasid Balti riikide pühendumust kaitsekohustuse täitmisele. Tillerson kinnitas omalt poolt, et USA toetus NATO-le on vankumatu.

Välisministrid rõhutasid kohtumisel ka mittekonventsionaalsete ohtudega võitlemise olulisust. «Küberjulgeolek on lahutamatu osa laiemast julgeoleku kontseptsioonist ning on ilmne, et tulevikus peame selle teemaga kollektiivselt veelgi rohkem tegelema,» rõhutas Mikser. Välisministrid nõustusid, et küberjulgeoleku puhul tuleb mõelda ka selle valdkonna õigusliku reguleerimise üle.

Terrorismivastasest võitlusest rääkides kinnitasid välisministrid rahvusvahelise koordinatsiooni ja koostöö tõhustamise vajalikkust. «Terrorism on meie ühine väljakutse ning ka Eesti soovib panustada vastavalt oma võimetele,» sõnas Mikser. Tillersoni sõnul hindab USA kõrgelt Balti riikide panust terrorismivastasesse võitlusesse.

Kohtumisel arutati ka energiajulgeolekut, transatlantilise vabakaubanduse ja strateegilise kommunikatsiooni küsimusi.