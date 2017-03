ERR tahab ehitada 50 miljonit eurot maksva telekompleksi

«Sellel kevad-talvel nõukogu on üle vaadanud ja heaks kiitnud need dokumendid, mis meie poolt (uue hoone asjus) valitsusele otsustamiseks antakse,» ütles ERRi nõukogu esimees Agu Uudelepp. Kolm peamist argumenti vanade hoonete renoveerimise asemel uue telekompleksi ehitamise kasuks on Uudelepa sõnul majanduslik ja tehnoloogiline-sisuline otstarbekus ning lisaks ka toimetuste töö sisuline korraldus.

«Kui rääkida sellest, et ehitada üks korralik tänapäevane telekompleks, siis seda olemasolevate telehoonete baasi on päris keeruline teha,» sõnas Uudelepp. Uue raadiomaja remontimise puhul sai see tema sõnul karkassini lahti võetud ja kõik see, mis seal vahepeal ja sees oli, uuesti ehitatud.

Seoses televisiooni üldise arenguga on Uudelepa sõnul jällegi vaja seda, et stuudiod oleksid ise tänapäevasemad ja et sinna saaks panna ka tänapäevase tehnika. «Seda kõike on otstarbekam teha niimoodi, et ehitatakse tõepoolest uus telekompleks,» ütles ta.

Lisaks oleks ERRi töötajate omavaheline suhtlemine tema sõnul lihtsam, kui toimetused oleksid koos ühes kompleksis. «Selles mõttes on otstarbekam tuua need asjad niimoodi kokku, et inimesed ei pea vahepeal õues käima,» märkis ta.

Uue hoone maksumuse osas on Uudelepa sõnul erinevaid arvutusi ja ühtegi konkreetset numbrit ta välja tuua ei soovinud. Küsimusele, kas hoone rajamine läheks maksma üle 50 miljoni euro, vastas Uudelepp, et ka «selline arvutus on olemas».

Juhul kui valitsus kiidab ERRi uue telekompleksi ehituse heaks, sõltub ehituse algus ja konkreetne ajakava Uudelepa sõnul juba edasistest läbirääkimistest valitsuse ja parlamendiga. «Praegu on järjest olnud neid kinnisvara-tehnoloogia investeeringuid ERRi, alates sellest kui uue raadiomaja remont oli, kui on vana raadiomaja, uue nimega uudistemaja remont just valmis saanud,» märkis nõukogu esimees.

«Kõigi nende maksete ja asjade juures peab nüüd vaatama, et see (uue hoone ehitusega kaasnev) finantskoormus oleks vastuvõetav nii suures plaanis, lähtudes riigieelarve tasakaalu printsiibist, mida peab jälgima, kui ka lähtudes sellest, et ERR jaksaks oma kohustusi katta,» lisas ta.

Kui kaua uue kompleksi ehituseks aega kuluks, on Uudelepa sõnul samuti vara rääkida. «Juba raadiomajade remondid olid sellised, mis kestsid üle aasta,» märkis ta.

«ERR tuleb ju sisuliselt kõik riigieelarvest, ka see eelarve tuleb riigieelarvest,» ütles Uudelepp uue hoone ehituse finantseerimise kohta. Lisaks on tema sõnul küsimus, kas ERR peab võtma ehituse jaoks laenu ja siis maksma selle mingisuguse aja jooksul tagasi. «Oleme nende suurte tööde jaoks varasemalt vajadusel laenu võtnud. Need on asjad, mis tuleb läbi arutada ja ka läbi arvutada, et mis on kõige mõistlikum,» rääkis ta.

«Kui valitsus selle otsuse ära teeb, tulebki minna nende toimetuste-tegutsemistega konkreetseks ja siis saab teha ka konkreetsema ajakava, et kuidasmoodi need asjad minema hakkavad,» sõnas ERRi nõukogu esimees.

ERRi telemajad asuvad aadressidel Gonsiori 27 ja Faehlmanni 10, uus telekompleks on plaanis ehitada vana raadiomaja sisehoovi, Kreutzwaldi 14 kinnistule. Valitsuse heakskiidu korral saaksid uue kompleksi ehitustööd kõige varem alata 2019. aastal ja hoone oleks lõplikult valmis 2022. aastal.

Riigi Kinnsivara AS-i (RKAS) 2014. aastal käbi viidud analüüs olemasolevate telemajade rekonstrueerimise ja uue telekompleksi ehitamise osas näitas, et arenduskulud ja 30 aasta hoiukulud kokku on uue kompleksi rajamisel umbes poole madalamad võrrelduna olemasoleva kompleksi