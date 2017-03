Piiriületus ja passide väljastamine olid rikke tõttu mitu tundi häiritud

Seetõttu olid häiritud piirikontroll ja isikut tõendatavate dokumentide väljaandmine teenindustes. Hädaabinumber 112 töötas ning väljakutsetele reageeriti, teatas PPA.

Kella 14.20 seisuga on enamik teenuseid taastatud. Rikke põhjuse selgitamisega asus tegelema siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

SMITi pressiesindaja ütles BNSile, et katkestuse põhjuseks ei olnud kindlasti mitte küberrünnak, vaid tehniline rike andmekeskuses. Ta selgitas, et SMIT kolib praegu andmeid uude andmekeskusesse ning rike tekkis vanas andmekeskuses, kus riistvara on vana.

«Kaks kohta, kus kodanikud katkestuse tõttu probleeme tajusid, olid piiriületus ning dokumentide väljastamine. Mõlema puhul tõi katkestus kaasa järjekordade tekke,» sõnas ta.