Otseülekanne: Tartu Ülikool valib rektorit

Tartu ülikooli rektoriks kandideerivad TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ja TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop. Loodus ja täppisteaduste valdkond esitas veebruari alguses rektori kandidaatideks nii Margit Sutropi kui ka Volli Kalmu.

Sutropi kandidatuuri toetasid ka sotsiaalteaduste valdkond ja humanitaarteaduste ja kunstide valdkond. Kalmu kandidatuuri toetas meditsiiniteaduste valdkond.

Sel korral on valimisprotsess alates kandidaatide esitamisest kuni homsete valimisteni olnud kompaktsem ja kontsentreeritum kui varasematel kordadel, kuna valimisperioodi pikkus ajalises mõttes on olnud lühem.



«Ühest küljest on see tähendanud nii kandidaatidele kui ka ülikooliperele pingelist aega. Teisalt on aga suunanud inimesi vaatlema asju laiemalt, asetades isiklikud küsimused suuremasse, ülikooli kui terviku konteksti,» ütles valimiskomisjoni esimees Priit Kaasik valimisperioodi kokku.

Valimiskogu valib rektori viieks aastaks. Rektori ametiaeg algab 1. juulil 2017. aastal.

Otseülekannet rektori valimistest saab vaadata aadressil: www.uttv.ee

Hääletusprotseduuri ajal ei saa kõrvalised isikud (v.a valimiskogu liikmed, valimiskomisjoni liikmed ja valimist teenindavad isikud) aulas viibida.

Valimiskoosoleku alguseks, seal hulgas ka kandidaatide sõnavõtu ajaks lubatakse aulasse ka meedia. Hääletusprotseduuri saavad muud huvilised jälgida aula rõdult.