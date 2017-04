Moevitamiinid meestele

Moemaailmas toimub paljugi lõbusat, aga asjalike meeste silmis tundub lavastilistika tavaliselt liiga ekstreemne. No vaadata ju võib, aga kanda… Seekord jätame moepealinnad sootuks rahule ja vaatame ringi kohalikul moeareenil. Hulk ideid lasti lendu FIBITil ja TFW’l Tallinnas ning Moekuulutajal Tartus. Siin on essents parimast, mis lavale jõudis. Mis eriti tore – kõike seda väärt kraami leiab siitsamast käe-jala juurest.

Kevadist riietumiskursust alustame vundamendist. Kõige lihtsam viis talvevammused kevadisema kesta vastu vahetada on võtta sihikule heledad baasvärvid. Musta asemel näiteks helehall, greige, khaki, loodusvalge, valge. Julgematele pastellid. Konservatiivsemad võiksid panuse teha tumesinisele – see on ideaalne valik, sobib selga panna aasta ringi ning mõjub päikesekiirtes ka igati kevadiselt.

Kui suured asjad paigas, on hoopis lihtsam värvi juurde anda, ehkki loomulikult on lubatud ka täispangale minek. Piisk värvi alustuseks, korralik värvipomm edasijõudnutele. Mis on siis toonid, mida sel kevadel proovida tasuks? Siin on neli parimat värvivitamiini, mis sobivad hästi Eesti meeste loomuliku gamma ja karakteriga. Proovi – tuju tõuseb otsekohe!

Värske roheline

Millise ägeda energiasüsti raagus okste foonil annavad esimesed lehed! Sama toimub sinu riidekapis, kui rohelise mängu võtad. Heleroheline kudum või päevasärk pintsaku alla, ning päeval on kohe hoopis teine minek. Roheline sobib imehästi ka vaba aja rõivastega – kõikvõimalikud rohelistes toonides parkad, joped, jakid ning moe erilised lemmikud bomberid. Või miks mitte ka rohelised püksid, teksalõikelised ja temperamentsed?

Roheliste toonide valik on rikkalik – hele-heledatest pastellidest lopsaka eksootikani, sekka jätkuvalt militaarseid rohelisi ja khakitoone. Vali selline värv, mis sobib sinu iseloomuga – heleroheline teeb värskeks, intensiivsed toonid annavad energiat, militaargammaga käib kaasas seiklusliku maadeavastaja hõng.

Moku – Johanna Eenma. / Kertin Vasser

MOKU – Ženja Fokin. / Kertin Vasser

Kaubamaja –L iis Eesmaa. / Ardo Kaljuvee

Päikesekiir

Päikest pakutakse varakevadel rohkem, kui siin külmal-pimedal põhjamaal tavaks. Sellegipoolest ei saa ilma peale kunagi päris kindel olla. Oma riidekapi peale aga saab – lisa sinna midagi kollast ja saad alati selle abil tuju tõsta. Erksad kollased toonid on suured lemmikud vaba aja rõivaste seas – kõikvõimalikud tuulepluusid, T-särgid ja 80ndatest inspireeritud suured pilkupüüdvad pusad. Kollase puhul piisab ka detailist: viska kaela säravama tooniga sall või tee nii, nagu ärimaailmas mõjuvõimsad mehed on ajast aega teinud – säti sinisele särgile päikeseliselt kirgas ja kollane lips. Seegi on tegelikult 80ndate trikk. Pane tähele pisikesi asju tervikus, näiteks sokid võivad samuti olla värvi, mustri ja optimistliku meeleolu kandjad. Ning ära jäta unarusse peakatteid ja muid lisandeid.

Kaubamaja – Liisi-Eesmaa. / Meeli Küttim

Viru-Keskus – Külli-Piibar / Ardo Kaljuvee

Moku – Johanna Eenma. / Kertin Vasser

Viru-Keskus – Külli Piibar. / Ardo Kaljuvee

Vitamiinisüst

Sel kevadel tuleb vitamiinidoos eriti kangel kujul – erkpunasena! Miks mitte proovida ka fuksiaroosat? See toon on moeareenil uus tulija, nii et isegi naistekollektsioonides leiab seda vaid kõige eesrindlikumatest. Mehele annab nii uljas värvivalik veel ekstrakoguse stiilipunkte. Veidi aega areenil olnud oranž pole samuti haihtunud, kuid seda näeme varasemast veidi vähem.