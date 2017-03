ELi julgeolekunõunik: ründamine tuleb muuta terroristidele raskeks

«Õppisime ka, et see oht võib tabada täiesti ootamatult. Kõikide riskide maandamine, nende vähendamine nullini ei ole võimalik. Me peame ausalt vaatama näkku tõigale, et rünnakud võivad korduda, aga mida me saame teha ja ka teeme, on muuta terroristidele ründamine raskeks,» lisas ta.

Kingi sõnul saavad ka tavakodanikud märgata radikaliseerumist ning aidata seda ära hoida.

«Üks asi, mida me peame tegema, on töö interneti teenusepakkujatega, et tabada propaganda ja teised radikaliseerumise allikad võrgus, et ei oleks selliseid netikommentaare,» ütles King.