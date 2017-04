Nestor: tasulised konsultatsioonid oma erakonna juhiga ei tee Sillale ega EKRE-le au

Nestor ütles Postimehele, et riigikogu liikmel võib tõesti vaja minna abi eelnõudest aru saamisel või mõjude hindamisel, kuid kõige lihtsam on head nõu saada komisjonide ja fraktsioonide nõunikelt. «Seejuures ei ole vaja selle nõuande saamiseks raha täiendavalt kulutada,» lausus ta.

Tema sõnul toetavad oma saadikuid mitmel erineval moel ka erakonnad ise, mis on huvitatud saadikute heast tööst. «Et selle abi ja toetuse eest mõnes erakonnas on ka vaja maksta, on mulle üllatus ja arusaamatu. Aga kõigi erakondade siseelu ilmselt ma ei tunne. Erakond on ju maailmavaateline, mitte kaubanduslik-rahanduslik suurus,» sõnas ta.

Nestor lisas, et nagu kõik teised riigikogu liikmed vastutab oma kuluhüvitiste kasutamise eest ka Arno Sild eelkõige ise. «Seetõttu peaks ta ka ise selgitama, miks tal tasuta abist nende eelnõude puhul kasu ei olnud. Riigikogu liikme tasulised konsultatsioonid oma erakonna juhiga ei tee au ei rahvasaadikule ega ka erakonnale,» ütles ta.

Riigikogu kantseleile esitatud kuludokumentidest selgub, et Sild tellis eelmisel aastal erakonna aseesimehe Merry Aarti osaühingult MERMIKO consult konsultatsioone kuuel korral: märtsis veeseaduse ja mais maaelu arengukava toetuste praktilisest rakendumisest, juulis Euroopa Liidu põllumajanduse abipaketi mõjust, septembris karusloomakasvatuse sotsiaalmajanduslikest mõjudest, novembris maaelu arengukava toetuste sanktsioneerimise põhimõtetest, probleemidest ja võimalikest lahendustest ning detsembris karusloomakasvatuse lõpetamise mõjudest Eestis.

Arvete kohaselt kestsid konsultatsioonid teemast olenevalt neli kuni kuus tundi ja läksid maksma 160–240 eurot. Kokku kulus Sillal konsultatsioonidele 30 tundi ja 1200 eurot, millest osa tasus ta kuludokumentide kohaselt ka sularahas.

Lisaks tellis Sild detsembris EKRE aseesimehe firmalt 320 euro eest ekspertarvamuse valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadust muutvale eelnõule, mille riigikogu võttis üksmeelselt vastu tänavu veebruaris. Ekspertarvamus käsitles dokumentide kohaselt maaelu ja põllumajandusturu korraldamise riiklikke abinõusid, sealhulgas regionaalprogrammide rakendamist.

Riigikogu liikmetele hüvitatakse tööga seotud kulutused kuni 30 protsendi ulatuses palgast ehk eelmisel aastal maksimaalselt 12 381 eurot, mida võis kasutada sõidukulude, esindus- ja vastuvõtukulude, side- ja postikulude, lähetuskulude, bürookulude, majutuskulude, koolituskulude ja tõlkekulude katmiseks. Kokku kulus riigikogu liikmete tööga seotud kulude hüvitamiseks 1 036 862 eurot, sellest 17 989 eurot koolituseks.