Pressinõukogu liikmeks saab Merike Pitk

Pressinõukokku kuuluvad alates 1. aprillist esimehena Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau, aseesimehena Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Oll ning liikmetena endine kohtunik Helve Särgava, advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Viive Kaur, Postimehe arvamustoimetuse juhataja Neeme Korv, ajalehe Maa Elu peatoimetaja Peeter Raidla, rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk, Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi, Maalehe vanemtoimetaja Merike Pitk ja Kunstiakadeemia professor David Vseviov.

Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub ajakirjandusega vastuollu sattunud inimesele või asutusele võimaluse leida kohtuväline lahendus. Nõukogu arutab kaebusi, mis laekuvad ajakirjanduses ilmunud materjalide peale. Kui pressinõukogu liige on seotud arutlusel oleva kaebusega või kui liikmel on huvide konflikt, siis liige antud kaebuse arutelul ei osale.

Eesti Ajalehtede Liit nimetab pressinõukogu liikmed kaheks aastaks. Vastavalt statuudile võib liikmeksoleku aega pikendada ühe tsükli ehk kahe aasta võrra.

Lisaks Eesti Ajalehtede Liidu liikmeslehtedele on pressinõukoguga ühinenud Eesti Rahvusringhääling, Kanal 2, Delfi, raadio Kuku, Tallinna TV, uudisteagentuur BNS, TV3 ning ajalehed Pealinn ja Stolitsa.