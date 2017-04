Roolijoodikute kibe elu: Eestis on ELis suurim võimalus purjuspäi vahele jääda

Euroopa transpordiohutuse nõukogu andmetel on Eesti olnud viimastel aastatel joobekontrollide tiheduselt Euroopa absoluutses tipus. 2015. aastal tegi Eesti politsei 677 joobekontrolli 1000 elaniku kohta.

Teisel kohal on selles tabeli Poola, kus politsei tegi 2015. aastal 466 joobekontrolli 1000 elaniku kohta. Kuigi Poolas on viimase paari aastaga alkomeetrisse puhuma pidanud juhtide arv kahekordistunud, edastab Eesti kontrollide tiheduselt Poolat siiski endiselt kolmandiku võrra.

Euroopa transpordiohutuse nõukogul on viimased andmed kõigi Euroopa riikide kohta aastast 2015. Eelmise aasta andmeid alles kogutakse, kuid Eesti oli ilmselt ka mullu Euroopas joobekontrollide tasemelt esirinnas, kuna alkomeetrisse puhuma pidanud juhtide arv jäi samasse suurusjärku.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak ütles Postimehele, et 2016. aastal tegi politsei Eestis 862 915 joobekontrolli. Selle aasta kava on veidi tagasihoidlikum, politseil on kavas tänavu panna alkomeetrisse puhuma 700 000 sõidukijuhti.

2015. aastal pidid sõidukijuhid alkomeetrisse puhuma 890 000 korda, 2014. aastal 753 000 korda ning 2013. aastal 620 000 korda. Statistika näitab, et joobes on keskmiselt iga sajas kontrollitud juht. Aastate lõikes on joobes juhtide osakaal kõikunud ühe protsendi kandis.

Eelmisel aastal kõrvaldas politsei liiklusest 7322 roolijoodikut. 2015. aastal jäi politseile vahele 7878 joobes juhti, 2014. aastal aga 7879 roolijoodikut. 2013. aastal kõrvaldasid politseinikud sõidukiroolist 8032 joobes juhti.

Kuigi sõidukiroolist tabatud joobes juhtide arv on viimastel aastatel veidi vähenenud, ei pea politsei olukorda rahuldavaks ning peab vajalikuks samasugust kontrollipoliitikat jätkata. Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe on varem Postimehele öelnud, et kuigi avastatud joobes juhtide arv on vähenenud, on alkoholi ja narkootilist ainet tarvitanud juhi süül toimunud liiklusõnnetuste arv kasvanud.

Politseis on kasutusel kolme sorti alkomeetreid - Alco Quant 3020 ja Alco Quant 6020, Lion SL-2 ja Lion S-500 ning Alcovisor Mercury Nordic.