Ratas: Narva tuleb lasketiir, aga ujula ehitust pole veel otsustatud

Ratas ütles täna Vikerraadio otsesaates «Stuudios on peaminister», et valitsuskabinet arvestas sisekaitseakadeemiat puudutava otsuse langetamisel nii julgeolekukaalutlusi ja riigi rahalist võimekust kui ka soovi, et asutuse õppekvaliteet ei langeks.

Tema sõnul jääb sisekaitseakadeemia peahoone otsuse kohaselt Tallinna Kase tänavale, kus alustatakse 15 miljonit eurot maksva uue peahoone ehitust. «Teiselt poolt rajatakse Narva sisekaitseakadeemia kolledž, kuhu ei tule ainult praktiline töö, vaid kuhu tuleb ka õppetöö, politsei kiirreageerimine ja korralik lasketiir,» ütles ta.

Ujula ehitamist pole Ratase sõnul veel lõplikult otsustatud. Tema sõnul poleks sisekaitseakadeemial ujulat igapäevaselt tarvis, küll vajaksid kadetid seda õppusteks ja vajaks ka Narva linnakeskkond. «See teema ei ole lõpuni arutatud, aga riigieelarve strateegia [koostamise] käigus ma usun, et see aspekt tuleb ka lauale,» ütles ta.

Ratase sõnul andis valitsuskabinet eile siseministrile ülesande selgitada välja parim asukoht, kuhu kolledž võiks Narvas tulla. «On mõningad eeldused, mis loevad asukoha valikul: kui kiiresti saame edasi minna detailplaneeringuga, kui kiiresti saame edasi minna ehitusega, kas seal tuleb osta maad või ei tule osta,» rääkis ta ja lisas, et üks võimalus, millest on räägitud, on rajada kolledž Tartu Ülikooli kinnistule Kerese tänaval.

Valitsuskabinet seadis eile eesmärgiks sisekaitseakadeemia Narva kolledž valmis ehitada 2019. aasta lõpuks.