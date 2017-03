Ratas arutas telefonivestluses Theresa Mayga Brexiti teemasid

Peaminister Ratas ütles kõnes Mayle, et esmaoluline on vähendada lahkumisprotsessist tulenevat ebakindlust kodanikele ja ettevõtetele, teatas peaministri pressiesindaja. «Minu prioriteet on kindlustada üle 10 000 Eesti kodaniku õigused, kes elavad ja töötavad Ühendkuningriigis nii kiiresti kui võimalik.»

Ratase sõnul peaks Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevane suhe olema tasakaalus, tugev ja lähedane. «Brexiti sujuv korraldamine on meie kõigi huvides.»

«Töötame [Euroopa Liidu Nõukogu] eesistujana selle nimel, et saavutada Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigivahel võimalikult hea kokkulepe. See on meie jaoks ülimalt oluline,» lisas Eesti valitsusjuht.

Ratas tänas Ühendkuningriiki juhtrolli eest NATO lahingugrupi Eestisse tulemisel. «Ühendkuningriigi sõjaline panus Eestis näitab selgelt ja üheselt, et Ühendkuningriik ei lahku Euroopast ning et NATO kollektiivne kaitse ja heidutus on reaalsed.» Peaminister kinnitas Mayle, et ettevalmistused liitlasvägede vastuvõtmiseks lähevad plaanipäraselt.

Ratas avaldas lootust, et hoolimata Brexitist tiheneb koostöö regionaalselt ja kahepoolselt Ühendkuningriigiga. «British Airways'i start London-Tallinn liinil on hea näide sellest ja kindlasti positiivne märk ettevõtetele ja inimestele.»

Jüri Ratas kutsus Theresa May ka Eestisse visiidile.