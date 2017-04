Ettevõtja Alar Seppern võeti kuriteokahtlusega vahi alla

Kahtlustuse järgi esitas osaühingu Sepmar juhatuse liige Alar Seppern (31) oma raamatupidaja ja veel ühe isiku kaasaaitamisel maksuametile teadlikult jaanuarist 2016 kuni jaanuarini 2017 firma käibe- ja tuludeklaratsioonides maksukohustuse vähendamise eesmärgil valeandmeid, millega jäi maksmata makse esialgsetel andmetel rohkem kui 190 000 euro ulatuses.

Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Rita Hlebnikova sõnul otsustas prokuratuur taotleda mehe vahistamist, kuna tegemist on ettevõtjaga, kes on sooritanud maksualase süüteo, mis on toime pandud pikema perioodi kestel, ning «negatiivse tulevikuprognoosi kohaselt võib jätkata uute samalaadsete kuritegude toimepanemist».

Seppernil ja tema firmal on riigiga maksude pärast jagelemist varemgi ette tulnud, kuigi kriminaalmenetluseni pole need jõudnud.