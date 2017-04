IRLi eestseisus võib anda Tsahknale vastulöögi

Tsahkna teatas juba kahe nädala eest, et teeb järgmisel nädalavahetusel kogunevale erakonna volikogule ettepaneku kutsuda kokku erakorraline suurkogu, mis muudaks erakonna põhikirja. Tema hinnangul peaks enne korralisi juhivalimisi muutma põhikirja ja juhtimise ümber korraldama, et vähendada võimalusi valimisblokkide tekkeks ja valimistulemustega manipuleerimiseks ning muuta erakond avatumaks. Juhtorganid võiks sel juhul valida järgmisel suurkogul, kui muudatused on jõustunud.

IRLi aseesimees Siim Kiisler soovib aga, et erakonna suurkogu valiks kõigepealt vana korra alusel uued juhid ning arutaks alles siis põhikirja muutmist.

Kiisleri hinnangul peaks eestseisus tegema volikogule ettepaneku kutsuda korraline suurkogu kokku 6. maiks. Suurkogu peaks tema sõnul valima erakonnale uued juhtorganid, ära kuulama poliitilised aruanded, arutama seejärel põhikirja muutmist, kinnitama majandusaasta aruande ja rääkima veel ka kohalikest valimistest.

Seda, kas teha volikogule Kiisleri soovitud ettepanek või mitte, arutabki homme IRLi eestseisus. Lõpliku otsuse peab tegema IRLi volikogu, mis koguneb suurkogu kokkukutsumist arutama laupäeval.

Tsahkna ütles Postimehele, et kasutab põhikirja punkti, mis lubab esimehel nõuda erakorralise suurkogu kokkukutsumist otse volikogult, just seetõttu, et probleemid puudutavad ka praegust eestseisust, kus muudatusi ei taheta. «Erakonna volikogu 8. aprillil on see koht, kus tuleb teha laiemapõhjaline otsus: kas toetatakse minu ettepanekut või tahetakse suletud süsteemiga jätkata,» ütles ta.

Tsahkna lisas, et kui reegleid ei muudeta, siis ei tule erakonnas mingeid muutusi. «Sel juhul ei ole küsimus enam selles, kes on esimees, vaid jätkub vana asi. Sel juhul mina ei kavatse juhtorganitesse kandideerida,» ütles ta.

Samost ennustab dramaatilist sisevõitlust

Ajakirjanik Anvar Samost ütles Vikerraadio saates «Samost ja Rumm», et IRLis saab järgmistel kuudel näha dramaatilist sisevõitlust. Tema sõnul on mõlemad leerid – nii Tsahkna kui Kiisleri, Urmas Reinsalu ja Ken-Marti Vaheri leer – pannud erakonnale ühesuguse diagnoosi, kuid nende lahendusteed on «mõnevõrra, et mitte öelda väga erinevad».

Teise saatejuhi Hannes Rummi sõnul soovib Tsahkna teha väikest siserevolutsiooni ja muuta senist juhtimissüsteemi, mis tugineb suuresti valimissüsteemil, mis võimaldab erakonnasiseste häältega manipuleerida, samas kui Kiisler, Vaher ja Reinsalu tahavad olemasoleva süsteemi säilitada, kuid välja vahetada erakonna esimehe ja teha seda paar kuud enne kohalikke valimisi.

Samosti sõnul võib Tsahknale ette heita, et ta ei kasutanud esimeheks saades ära oma võimalust muutusi esile kutsuda. «Nüüd on tal tõesti jäänud väga dramaatiline võimalus panna kõik ühele kaardile ja sisuliselt küsida endale kogu erakonna toetust, küsida endale erakonna volikogu toetust ja sellest lähtuvalt eks siis näeb, mis edasi saab,» ütles ta.

Rumm avaldas arvamust, et kui Tsahknal õnnestub muutused ellu viia, siis võib see erakonna toetust suurendada. «Teistpidi, kui ta nüüd läbi kukub, siis ma arvan, et IRL on selles mõttes eriti täbaras seisus, et erakonna eest võtavad vastutuse inimesed, kel endal mingit liidripositsiooni välja pakkuda ei ole ja nagu ma aru saan, ei ole välja pakkuda ka uut poliitikat,» ütles ta raadiosaates.