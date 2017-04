Miks riik ehitab riigigümnaasiume, kuid sportimisvõimalusi pole neis ette nähtud?

Sellele juhtis nädala alguses Postimehes ilmunud arvamusloos tähelepanu Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, kes tundis muret, et riigil on plaanis üle Eesti rajada uusi riigigümnaasiume, kuid sinna juurde ei ehitata võimlat, sest gümnaasiumite rajamiseks saadud toetusraha seab piirangud ruutmeetritele.

Riigi poolt on gümnaasiumiastmes ette nähtud kolme aasta jooksul viis kursust kehalist kasvatust. Üks kursus sisaldab 35 õppetundi. Kuigi nii kohalike omavalitsuste kui ka aktiivsete inimeste abil on Eestis rajatud olulisi spordihooneid, arvas Sõõrumaa, et kooli ajal seisavad need tühjalt ja paiknevad sageli vales kohas, mis tähendab seda, et õpilastel tuleb peale kooli minna sportima koolist kaugele.

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis kinnitas, et seni ehitatud riigigümnaasiumitest pole mitte ühtegi, mille vahetus läheduses puuduksid sportimisvõimalused. «Meil on need rajatud teadlikult. Krundid on selle järgi valitud, et need oleks olemasolevate spordibaaside juures, mille hommikusi vabu aegu saaks kasutada,» lausus ta. Küttis tõi näideteks Jõhvi, Põlva, Jõgeva, Kärdla ja Viljandi, kus riigigümnaasiumite kõrval on spordikompleksid, mille kasutamiseks on koolidel kohalike omavalitsustega sõlmitud kokkulepped.

«Kui oleksime hakanud iga väikese riigigümnaasiumi juurde, nagu näiteks Valka, Võrusse või Põlvasse, ehitama veel lisaks spordisaali, siis meil poleks jätkunud raha igasse maakonda riigigümnaasiumi rajamiseks,» ütles Küttis. Küttise sõnul on odavam ja kasulikum osta kohalikelt omavalitsustelt hommikusi saali aegu, kui tegeleda väga energiamahuka ja kalli spordikompleksi pidamisega.

Riigi ja omavalitsuse koostöö

Küttis selgitas, et sinna, kuhu riigil on plaanis ehitada täiesti uus koolimaja, kuid häid sportimisvõimalusi ei ole, on kohalike omavalitsustega kokkulepped, et nad rajavad lähedale spordikompleksi. Ta tõi näitena Viimsi, kus avatakse 2018. uus riigigümnaasium, kohalik omavalitsus aga panustab samal ajal uue spordihoone rajamisse. Sama kokkulepe on Tabasalu riigigümnaasiumi ehitamisel. Küttise sõnul on eesmärgiks omavahel tuua kokku kohalike omavalitsuste ja riigi raha.

«Oleme teinud rahulolu-uuringuid, kuid probleeme pole. Sõõrumaa võib juhtida tähelepanu asjale, mis võib tunduda nii, aga tänu sellele hoiame raha rohkem kokku, paneme selle õppekorpuse ehitamisse ja omavalitsused toovad raha juurde, rajades spordikomplekse,» selgitas Küttis.

Olemasoleva infrastruktuuri kasutamine

Kõige uuem riigigümnaasium avati aasta alguses Põlvas. Sinna ei ehitatud koolimaja külge võimlat, küll aga asub kool keset Põlva linna, mille läheduses on spordikool ja Mesikäpa hall, mille kasutamiseks on riigigümnaasiumil kokkulepped. Lisaks on koolimaja taga kunstmurukattega jalgpallistaadion ning ümberringi paiknevad terviserajad.

Põlva gümnaasiumi direktor Alo Savi hindas kooli sportimisvõimalusi heaks. Kuna sportida armastavaid inimesi on Põlvas palju, tuleb Savi sõnul tunniplaanis aegu sättida, et kõik saaksid sporti teha. Savi leidis, et kuna kõik saavad treeningud läbi viidud, pole põhjust linna veel ühte võimlat ehitada. Selleks pole tema arvates lihtsalt otsest vajadust.