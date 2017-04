Tallinna Reaalkool peab lähiaastatel suuri laienemisplaane

Uue hoone detailplaneering valmib selle aasta kevadel, seejärel korraldab linn arhitektuurikonkursi. Planeeringu järgi kasvab koolihoone praegusega võrreldes poole võrra. Uus maja tuleb staadionialale. Viimane nihutatakse koolimaja taha, kus on praegu algklasside maja. Kuna algklasside maja on täielikult amortiseerunud, läheb see lammutamisele.

Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar rääkis, et uude majja tulevad ruumid algklassidele, täismõõtmetes võimla ning kompetentsikeskus, kus õpilased saavad omandada maailmatasemel reaal- ja loodusaineid. Kompetentsikeskust saavad tema sõnul laboritundideks kasutada ka teised Tallinna koolid.

Saar ütles, et tegemist pole idee, vaid reaalse plaaniga. Kui detailplaneering kevadel vastu võetakse, usub Saar, et hoone võiks valmida kolme aasta jooksul. «Nii on linnavalitsus kinnitanud, et see on reaalne plaan ning meile on seda lubatud,» sõnas Tallinna Reaalkooli direktor.

Reaalkool on koostöös linnavalitsusega teinud nii ülikoolide kui ka ettevõtjatega koolihoone sisu planeerimisel palju eeltööd. Saar soovib, et uus hoone tuleks selline, mis kõnetaks, oleks energiasäästlik ning käiks kaasas reaal- ja loodushariduse mõttega.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et reaalsetest summadest on veel vara rääkida, kui palju võiks uus õppehoone linnale maksma minna. Abilinnapea sõnul on Tallinna Reaalkooli laiendus plaanis avada aastatel 2020-2021.

Käesoleva aasta eelarve suuremad projektid on Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumi esimese ja teise õppeastme koolihoone kui ka Linnamäe Vene lütseumi renoveerimised, kus projektide maksumused on 6,5 miljonit eurot koos sisustusega.