Vangide arv kukkus alla 2800

Lõppeva nädala seisuga oli kõige rohkem vange Tartu vanglas: kokku 982. Järgnevad Viru vangla 855 ning Tallinna vangla 779 kinnipeetavaga. Politsei arestimajades oli lõppeva nädala seisuga 182 kinnipeetavat.

Vangidest 22 on alaealised, 155 naised, 218 avavangla vangid ning 41 eluaegsed vangid.

Kriminaalhooldusaluseid on 4518, neist 552 on ennetähtaegselt vabastatud, 1346 üldkasulikule tööle määratud ning 122 kannavad jalavõru ehk on elektroonilise jälgimise all.