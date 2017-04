Märtsikuu kõige rängemad liiklusõnnetused juhtusid Lääne- ja Ida-Virumaal

Liikluses on tänavu surma saanud 14 ja vigastada 323 inimest, mullu samal perioodil sai surma 17 ja vigastada 358 inimest.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe tõi välja, et ainuüksi möödunud kuul sai teedel surma seitse inimest ning arstide abi vajas 83 liiklejat. «Kõik viis kõige raskemate tagajärgedega õnnetust juhtusid Lääne- ja Ida-Virumaal,» nentis Tikerpe, täpsustades, et neli inimest said surma Tallinna-Narva maantee sirgel teelõigul.

Juhid muutuvad tema sõnul heade teeoludega uljamaks ja liikluses toimuvale pööratakse vähem tähelepanu. «Sirge tee ja hea nähtavuse korral tekib võltskindlus, et midagi halba ei juhtu või kui peaks juhtuma, siis loodetakse liialt oma oskustele,» ütles juhtivkorrakaitseametnik, lisades, et suurel kiirusel kokkupõrge või teelt väljasõitmine võib lõppeda surmaga ja seda vaatamata teekujule ja -oludele.

Ida-Virumaal Jõhvi vallas Sompa raudteeülesõidul põrkasid pühapäeva õhtul kokku sõiduauto ja reisirong, õnnetuses hukkusid sõiduautos olnud kaks noort meest. Foto: päästeamet

Lääne-Virumaal Tallinna-Narva maanteel Haljala lähistel hukkus 21. märtsi õhtul veoki ja sõiduauto kokkupõrkes kaks meest. Foto: Meelis Meilbaum

Märtsis sai kahes tagant otsasõidus kummaski surma inimene. «Juht saab teha palju, et ära hoida või vähendada kokkupõrkeriski,» märkis Tikerpe, et ootamatustega aitab toime tulla pikivahe hoidmine: asulas vähemalt kaks ja asulavälisel teel kolm sekundit.

Ehkki tänavu on liikluses hukkunud juba 14 inimest, on Tikerpe sõnul must periood alles ees. «Soojade ilmadega liiguvad inimesed rohkem ning mida rohkem on inimesi, seda suurem on võimalus õnnetusse sattuda. Piisab selgest nähtavusest ja headest teeoludest ning juhid ei taju enam kiiruse ohte, kuid kiirus tapab aastaajast sõltumata.»

Ta lisas, et varasemate aastate kogemuse najal saab kahjuks üsna täpselt ennustada, millised on õnnetused, kus inimesed suvekuudel hukkuvad. Nii võib öelda, et suvise surmaga lõppeva tüüpõnnetuse põhjustab üldjuhul alkoholi tarvitanud lahtise turvavööga noormees, kes sõidab suurel kiirusel maanteelt välja.

Aprillist augusti lõpuni saab meie teedel surma veerandsada ja vigastada üle 800 inimese.

Joobes juhid on sel aastal põhjustanud ühe inimese surma ja nende tõttu on 32 liiklejat vajanud arstiabi. Üleüldse on juhtimiselt eemaldatud 1407 joobes juhti ning neist 574 suhtes alustati ka kriminaalmenetlust.

Vähem tuleohvreid

Veeõnnetustes on tänavu surma saanud kümme inimest ehk kahe võrra rohkem kui mullu samal ajal. Seitse inimest uppusid siseveekogudes, üks inimene oma kodus vannis ja kaks inimest kalastades jääauku kukkudes.

Paraku on tänavu veeõnnetustes elu kaotanute seas ka üks kolmeaastane laps, kes uppus 9. märtsi õhtul kodu lähedal asuvasse jõkke.

Päästeameti ekspert Mikko Virkala tuletab meelde, et veesõidukis tuleb alati kanda päästeveste ja lapsi ei tohi jätta järelevalveta, sest õnnetused kipuvad juhtuma just seetõttu, et laps jäetakse üksi veekogu lähedusse mängima.

Tulekahjus on sel aastal hukkunud üheksa inimest, mullu oli see number 15. Kolm inimest hukkusid suitsetamisest alguse saanud tulekahjus, neist kaks suitsetasid voodis.