Tiiu läheb liinile nädalavahetusel ja Piret järgmisel nädalal

Praegu seisavad mõlemad parvlaevad Tallinna Vanasadamas ning TS Laevad lepingupartnerid paigaldavad laevadele viimaseid seadmeid – wifi võrku, televiisoreid, köögi ja kaupluse sisustust ning Saaremaad ja Hiiumaad kujutavat sümboolikat.

TS Laevade juht Kaido Padar ütles Postimehele, et enne liinile minekut peab veeteede amet tegema mõlemal laeval veel inspektsiooni. Tiiu ristimine toimub laupäeval, 8. aprillil kell 12 Hiiumaal Heltermaa sadamas. Pireti ristimine on plaanis järgmise nädala kolmapäeval, 12. aprillil Tallinna Vanasadamas.

Kava järgi hakkab Tiiu Rohuküla-Heltermaa liinil sõitma pühapäeva, 9. aprilli hommikul. Piret hakkab Virtsu-Kuivastu liinil reisijaid vedama järgmise nädala neljapäeval või reedel ehk kas 13. või 14. aprillil.

«Eesmärk on, et kõik uued parvlaevad on liinil suureks reedeks, kui mandri ja suursaarte vahele on oodata tavapärasest rohkem reisijaid,» ütles Padar.

Regula jääb varulaevaks, Hiiumaa jääb TS Laevadele oktoobrini

TS Laevad ostis eelmisel suvel Saaremaa Laevakompaniilt varulaevaks parvlaeva Regula. Pärast seda, kui uued parvlaevad mandri ja suursaarte vahelised sõidud üle võtnud, on TS Laevadel kavas viia Regula remonti.

Parvlaev Regula jääb TS Laevade varulaevaks ja hakkab alaliselt seisma Virtsu sadamas. Foto: Mihkel Maripuu.

«Me kõpitseme Regulat veidi ja seejärel jätame ta varulaevaks. Praegu võtame pakkumisi ning aprilli lõpus või mai alguses läheb Regula remonti. Eesmärk on laev suveks korda teha, et seda vajadusel kasutada,» rääkis Padar.

TS Laevad prahtis Saaremaa Laevakompaniilt uute parvlaevade valmimise edasilükkumise tõttu parvlaeva Hiiumaa, leping kestab tänavu 1. oktoobrini. TS Laevad ei ole veel otsustanud, mida laevaga kuni sügiseni peale hakata.

«Otsime erinevaid lahendusi, üks võimalus on Hiiumaa kuni oktoobrini välja prahtida, aga selle kohta pole praegu otsust langetatud. Igal juhul võib öelda, et reisija seisukohast on praegu olukorda eriti hea, kuna olemas on neli uut parvlaeva, lisaks on meil vajadusel tagavaraks olemas Regula ja Hiiumaa. Kui uutel laevadel peaks ilmnema mingeid tõrkeid, on varulaevad kohe olemas,» rääkis Padar.

Parvlaev Hiiumaa jääb TS Laevade käsutusse 1. oktoobrini. Foto: Mihkel Maripuu.

Kuni Hiiumaa on TS Laevade valduses, seisab laev Virtsu sadamas ja Regula hakkab paiknema Rohuküla sadamas. Pärast seda, kui Hiiumaa prahtimisleping on lõppenud, hakkab Regula alaliselt paiknema Virtsu sadamas.

TS Laevad on saanud tehastelt kätte kõik leppetrahvid

Padari sõnul on TS Laevad saanud Türgi Sefine laevatehaselt ja Poola Remontowa laevatehaselt kätte kõik laevade hilinemisega seotud leppetrahvid.

«Viimase osa saime kätte, kui käisime eelmisel nädalal Poolas Remontowa laevatehases Piretit üle võtmas. Tegime viimase maksega tasaarvelduse, kõik käis väga lihtsalt. Istusime laua taga, vaatasime lepinguid ja leppisime kokku, et TS Laevad teeb laevatehasele viimase makse suuruses, mis jäi leppetrahvust üle,» lausus Padar.

Padari sõnul ei saa ta konkreetsetest numbritest rääkida, kuna tegemist on TS Laevade ja laevatehaste vahel sõlmitud konfidentsiaalsete lepingutega. «Igal juhul võib öelda, et laevatehastelt saadud leppetrahvid katavad ära kõik varulaevad, mille me pidime seoses uute laevade valmimise viibimisega tellima,» kinnitas Padar.