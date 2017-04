Galerii: IRLi eestseisus arutab erakonna tulevikku

IRLi esimees Margus Tsahkna teatas kahe nädala eest, et teeb eeloleval nädalavahetusel kogunevale erakonna volikogule ettepaneku kutsuda kokku erakorraline suurkogu, mis muudaks erakonna põhikirja.

Tema hinnangul peaks enne korralisi juhivalimisi muutma põhikirja ja juhtimise ümber korraldama, et vähendada võimalusi valimisblokkide tekkeks ja valimistulemustega manipuleerimiseks ning muuta erakond avatumaks. Juhtorganid võiks sel juhul valida järgmisel suurkogul, kui muudatused on jõustunud.

IRLi aseesimees Siim Kiisler soovib aga, et erakonna suurkogu valiks kõigepealt vana korra alusel uued juhid ning arutaks alles siis põhikirja muutmist.

Kiisleri hinnangul peaks eestseisus tegema volikogule ettepaneku kutsuda korraline suurkogu kokku 6. maiks. Suurkogu peaks tema sõnul valima erakonnale uued juhtorganid, ära kuulama poliitilised aruanded, arutama seejärel põhikirja muutmist, kinnitama majandusaasta aruande ja rääkima veel ka kohalikest valimistest.

Seda, kas teha volikogule Kiisleri soovitud ettepanek või mitte, IRLi eestseisus täna arutabki. Lõpliku otsuse peab tegema IRLi volikogu, mis koguneb suurkogu kokkukutsumist arutama laupäeval.

Kiisler ütles enne eestseisuse kogunemist ajakirjanikele, et erakonna esimees peaks olema eelkõige liider ja kui partei esimees teatab pärast kaht ametisoldud aastat, et ta juhiks küll, aga põhikiri ei lase, siis on tegemist nõrga juhtimisega.

«Ma saaks aru, kui erakonna juht teatab kuu aega pärast ametisse valimist, et tal on plaan muudatusteks, aga selleks tuleb kõigepealt muuta põhikirja. Aga tulla kaks aastat pärast erakonna esimeheks olemist välja ettepanekuga muuta põhikirja ja lükata uue esimehe valimised edasi mõjub oma toolist kinnihoidmisena,» ütles Kiisler.

Ta märkis, et erakonna liikmed peaksid suurkogul valima uued juhtorganid ja andma erakonna senisele juhtimisele oma hinnangu.

IRLi esimees Margus Tsahkna ei soostunud enne eestseisuse koosolekut ajakirjanikele sisulisi kommentaare andma. «Las eestseisus langetab kõigepealt otsuse ja siis räägime,» ütles ta.