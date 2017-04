Tiiu ristiemaks saab Hiiumaa kultuuripärandi uurija

Helen on folkloristina seotud mitme Hiiumaa sündmusega ja alati appi tulnud, kui hiidlastel oma teadmisest või oskustest puudu jääb, teatas TS Laevad.

Tema eestvõttel on hiidlased saanud ka oma eepose «Iiu Leiger“ ehk Hiiumaa vägilase Leigri juhtumistest ja elust pajatava hiiukeelse raamatu. Selle raamatu on omal ajal koostanud Heleni vanaisa, kapten ja kirjamees Jegard Kõmmus. Lisaks on Heleni eestvõttel välja antud veel teisigi Hiiumaa ja hiidlastega seotud raamatuid.

Helen on Hiiumaa kultuuripärandi ja pärimuseuurija, kes oma teadustööst ka üldrahvaliku lugemise kokku suudab panna. Lisaks oskab ta lauldes lugusid jutustada ja sinna juurde ka mitmeid rahvapille mängida. 2010. aastal sai ta Kristjan Toropi nimelise rahvaluule kogumise preemia ja 2014. aastal Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi aastapreemia.

Parvlaev Tiiu on oma nime saanud Hiiumaa muistse vägilase Leigri naise Tiiu järgi. Laeva ristimine toimub 8. aprillil Heltermaa sadamas ja ristimisele on oodatud kõik huvilised. Tiiu asub Heltermaa-Rohuküla liinile 9. aprillist.