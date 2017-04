Riigi hinnangul pole ligi 400 noort võimelised valimistel osalema

Teatavasti saavad oktoobris toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel esmakordselt oma hääle anda ka 16- ja 17-aastased noored.

Nagu ministeerium oma kirjas tõdeb, on nende seas ka neid, kes ei ole teatud põhjustel võimelised aru saama hääletuse tähendusest ega mõista oma teo tagajärgi. Seetõttu on vaja nad tunnistada valimisõiguse osas teovõimetuks, nagu tehakse ka osa täiskasvanud valijatega.

Probleem on selles, et riik ei tea päris täpselt, kui palju selliseid noori valijaid on. «Siseministeeriumile teadaolevalt ei ole käesolevaks ajaks ühegi 16-17-aastase kohta tehtud valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise lahendi andmeid rahvastikuregistrisse kantud. Samas sotsiaalkindlustusameti poolt esitatud andmetel peaks olema 16-17-aastaseid alaealisi, kelle osas võidakse kohtule anda teada, et kohus kaaluks menetluse algatamist, kokku ligikaudu 400,» seisab kirjas.

Just kohus on see, kes hindab, kas teismeline saab vajalikul määral aru kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletamise tähendusest ja suudab mõista oma teo tagajärgi.

Selleks on vajalik viia läbi analoogilised ekspertiisid, nagu kohus viib läbi täisealiste puhul. Kohtule avalduse esitamise õigus on kas kohtul omal algatusel, valla- või linnavalitsusel, eestkostjal või mõnel muul huvitatud isikul.

Ministeerium pöördubki kohalike omavalitsuste poole, sest kõigi eelduste kohaselt peaks just neil olema parim ülevaade oma elanike kohta. «Selleks palume teil pöörduda kohtu poole nende 16-17-aastaste isikute osas, kelle osas teil on andmeid, et nad tuleks valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistada,» teatas siseministeerium kirjas.