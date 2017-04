Lapserööviga tuntuks saanud eestlanna astus Saksamaal tapmise eest kohtu ette

Süüdistuse järgi lõi 47-aastane Anne Diers mullu jaanilaupäeval Kölnis Holweide linnaosas Tillystraße tänaval kortermajas liigendnoaga oma 61-aastast sõpra kaela. Eluohtliku vigastuse saanud Vasil K. suri saadud vigastustesse sündmuskohal.

Naine ütles eile kohtus, et ta ei tahtnud meest tappa, vaid üritas tõrjuda vägivaldseks muutunud sõpra, kirjutab Express.

Naine rääkis kohtus, et ta elab Saksamaal, kuna tahtis olla oma lastekodus elava tütre läheduses. Vasil, kellega naine tutvus 2015. aastal oma palju tähelepanu pälvinud põgenemisteekonnal, tuli talle Saksamaale järele ja nad elasid Kölnis koos. Anne sõnul soovisid mõlemad Eestisse tagasi sõita, kuid selleks puudus raha. Naise sõnul üritas Vasil sundida teda prostituudiks, et teenida raha Eestisse sõiduks, kuid ta keeldus sellest.

Tapmisele eelnes ühine viinajoomine

Tapmisele eelnenud sündmustest rääkides selgitas naine, et nad jõid mõlemad sellel päeval viina. Anne sõnul oli Vasil sellest väga pettunud, et Saksamaal ei tähistata jaanipäeva nii, nagu Eestis kombeks on. «Me jõime sellel päeval viina, tavaliselt me seda ei tee. Vasil oli väga kurb, et me ei saanud jaanipäeva tähistada, nagu tavaliselt. Erinevalt Saksamaast on jaanipäev Eestis suur pidu,» rääkis naine.

Naise sõnul tekkis tal sõbraga taas vaidlus prostituudina töötamise teemal. «Meil tekkis rüselus ja ta tõukas mind vastu akent. Ma olin sel hetkel juba väga purjus. Ma haarasin noa, et tema edasisi rünnakuid tõrjuda. Siis nägin ma verd ja sain sellest šoki,» kirjeldas naine kuriteoööl toimunut.

Korteris oli samal ajal ka Anne täiskasvanud poeg, kes magas. Ta ärkas oma ema karjumise peale ja kutsus politsei. Sündmuskohale saabunud politseinikud pidasid kinni nii Anne kui ka tema poja. Järgmisel päeval lasid politseinikud poja vabadusse. Anne Diersi võttis kohus aga eeluurimise ajaks vahi alla.

Vasili surnukeha toimetati Eestisse ja maeti siin kalmistule.

Vasil K. kolm täiskasvanud tütart osalevad kohtuprotsessis kannatanutena.

Naine on lapseröövi tõttu politseile varasemast tuttav

Anne on juba varasemalt Saksa politseile tuttav. Nimelt otsisid Nordrhein-Westfaleni liidumaa korrakaitsjad eelmisel aastal teda taga, sest ta viis 31. augustil ebaseaduslikult lastekodust ära oma lapse ja lahkus teadmata suunas.

Naist ja tüdrukut otsiti taga kogu Euroopas. Saksa politsei pidas võimalikuks, et Anne üritab jõuda koos oma tütrega Eestisse. Septembris saadigi tüdruk ja tema ema Võrust bussipeatusest kätte. Hiljem saadeti laps Saksamaale lastekodusse tagasi.

Kohus võttis eelmisel suvel psüühiliste probleemide tõttu Annelt tütre hooldusõiguse ära. Tütar paigutati lastekodusse. Tüdruku isa elab naise sõnul Küprosel ja temaga puudub kontakt.