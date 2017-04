Eesti annab ELi eesistumise üritustele avapaugu linnahalli katusel

Ürituse korraldajat otsib riigikantselei hankega, mille pakkumuste tähtaeg on 12. aprill.

«Kontserdi toimumispaigaks on valitud linnahall, kuna see on eesistumise keskse sündmuskoha ehk Kultuurikatla vahetus läheduses,» seisab hankedokumendis.

«Linnahalli katuse seisukorraga tegeleme koostöös Tallinna linnaga. Linnal on plaanis korraldada avalik üritus samas kohas nädal varem,» ütles Eesti eesistumise kommunikatsioonijuht Tiina Urm vastuseks BNSi küsimusele linnahalli katuse halva olukorra kohta.

Multimeedia-kontsertetendus keskendub Eesti eesistumise ja Eesti Vabariik 100 sõnumite ja visuaalide väljendamisele. Kontserdist tuleb ka ETV otsesaade. Ülekanne algab kõige varem kell 18.45 ning lõpeb hiljemalt 20.59.