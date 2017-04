Šoti jõukudevahelisse võitlusse kaasatud Eesti mõrvarid paigutati teise vanglasse

Vangla juhtkond otsustas viia Aleksandr Podgornõi ja Vladimir Jakovlevi üle teise vanglasse pärast seda, kui vanglas karistust kandev kuritegeliku jõugu üks juhtfiguure Zander Sutherland palkas nad oma ihukaitsjateks, kirjutab Šoti ajaleht Daily Record.

Podgornõi paigutati Peterheadis asuvasse Grampiani vanglasse ja Jakovlev Perthi vanglasse.

Eestist Šotimaale elama käinud Podgornõi ja Jakovlev kannavad mõlemad 19-aastast vanglakaristust mõrva eest. Mehed tapsid 2010. aastal Hawickis julmalt naabri, kes tuli neid liiga suureks paisunud lärmi tõttu manitsema. Mehed sidusid 41-aastase mehe kinni ning peksid teda julmalt. Kiirabi toimetas raskelt vigastatud mehe haiglasse, kus ta järgmisel päeval suri.

Mõlemad mehed väitsid kohtus, et nad kasutasid jõudu enesekaitseks.

Livingstoni kohus mõistis Podgornõi ja Jakovlevi 2011. aastal mõrvas süüdi ja karistas mõlemat 19-aastase vangistusega. Pärast karistuse kandmist saadetakse mõlemad Suurbritanniast välja Eestisse.

Zander Sutherland on kuritegeliku ühenduse loonud Jamie Danieli poeg. Daniel suri eelmisel aastal vähki, olles enne juhtinud 15 aastat endanimelist kuritegelikku ühendust. Sutherland kannab heroiiniga kaubitsemise eest alates 2015. aastast 13-aastast vanglakaristust. Ta palkas Eestist pärit mõrvarid oma ihukaitsjateks pärast seda, kui teda oli korduvalt vanglas rünnanud ja talle kergemaid vigastusi tekitanud.

Daily Record märkis, et Danieli jõuk ja Lyonsi kuritegelik ühendus on aastaid Šotimaal Glasgow piirkonnas rivaalitsenud ning sageli on erimeelsused lahendatud vägivaldselt. Jõukudevahelises vägivallas on viimastel kuudel Glasgow piirkonnas tapetud mitu inimest.