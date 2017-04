Pildid: politsei palkab juurde 75 kiirreageerijat ja loob kaks uut üksust

Kiirreageerijate arvu tõstetakse kaks korda 75-lt 150ni ning üksused luuakse Ida ja Lääne prefektuuri, kus neid varem olnud pole. Mõlemas uues üksuses saab olema 25 liiget. Põhja ja Lõuna prefektuuri kiirreageerimisüksustes kasvab liikmete arv vastavalt 58-lt 65ni ja 17-lt 35 inimeseni.

Kõikides kiirreageerimisüksustes hakkavad olema teenistuskoerad, tööle võetakse ka viis uut turvataktika eriettevalmistamise instruktorit. Koos varustuse soetamise ja väljaõppega kulub kiirreageerijate arvu suurendamiseks nelja aasta jooksul kokku 15,6 miljonit eurot.

Kiirreageerijad tegid täna ajakirjanikele ka demonstratsioonesinemise ja näitasid oma teenistuskoera töötamas.

PPA peadirektor Elmar Vaher ütles täna ajakirjanikele, et uute kiireageerijate väljaõppega alustatakse tänavu septembris-oktoobris. «Loome need üksused selleks, et oleks võimekus lahendada kriise, näiteks rändekriisi, mis võib liikuda just Läänemaa suunal,» tutvustas Vaher plaani juba nädal tagasi ajakirjanikele.

Lisaks sellele tuleb 126 piirkonnapolitseinikule juurde 46 uut kolleegi. Vaheri sõnul püütakse konstaabliteks värvata kogukonnas aktiivseid inimesi, kes tunnevad sealsete elanike muresid. Siseminister Andres Anvelt märkis, et piirkonnapolitseinike roll muutub eriti tähtsaks pärast haldusreformi käigus ümberkujundatud kohalike omavalitsuse piire.

Vaher nentis, et kuigi ühest küljest on see PPA jaoks üle mitme aasta esimene võimalus mingit võimekust tõsta, ei kujuta ta ette, keda tal praeguse palgataseme juures kiirreageerijaks värvata õnnestub. Ilmselt saavad need valdavalt olema praegused patrullpolitseinikud, kes ka kiirreageerijatena jätkavad tugevdatud patrullides tänaval.

«Mina jään rääkima, et politseiametniku miinimumpalk peab olema Eesti keskmine,» lausus Vaher. Praegu algab patrullpolitseinike miinimumpalk 975 eurost (bruto), mis on ligi 200 eurot madalam kui Eesti keskmine kuupalk. Politseinike miinimumpalk tõusis viimati 2014. aastal, mil PPAs koondati ligikaudu 250 töötajat. Eesti keskmise palga tasemeni jõudmiseks oleks täiendavalt vaja 11 miljonit eurot aastas.