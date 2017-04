«Pealtnägija»: Meelis Pai süüdistab Taavi Aasa korruptsioonis

«Ma lasksin mitu korda mitut moodi uurida-puurida, kas see kõik on õige. Ma käisin koos vandeadvokaadiga Taavi Aasa juures. Ma saatsin e-maile, kirju, et see on ebaseaduslik, see tuleb lõpetada, enne kui hilja ei ole. Ma hoiatasin kohe, et sellest tuleb väga suur jama,» rääkis Pai saates.

Pai juttu kinnitavad ka paberid ja kaadri taga paljud teemaga seotud inimesed. Kokku näib, et ehkki viimasel ajal räägitakse tüdimiseni sellest, et Pai tegi endaga veidra lepingu - mida ta ka tegi - siis tegelikult võis ta ära hoida suurema kantimise.

«Mul on kahju, et Meelis Pai üritab leida konflikti sealt, kus seda pole ja vaikib nendest asjaoludest, kus konflikt ilmselgelt tekkis,» kommenteeris Pai süüdistusi Taavi Aas.