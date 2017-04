Tartu vange kimbutavad linnupesadest jalga lasknud lutikad

Vangla on tüütute putukatega olnud hädas juba tükk aega – esimest korda kurtsid kinnipeetavad nende üle juba kaks aastat tagasi.

2015. aasta aprillis kutsuti appi kahjuritõrje eksperdid, kes tuvastasid, et tegemist on pääsukeselutikatega. Pääsukeselutikas (Oecianus hirundinis) sarnaneb tavalise lutikaga, kuid on pisut väiksem ja karvasem.

Nagu nimigi ütleb, pesitseb lutikas üldjuhul pääsukestel ja talvitub linnupesades, ent kui linde pole, tungivadki nad siseruumidesse. Sealt võivad nad endale peremeheks valida hoopis inimese.

Asja lähemalt uurides selgus, et kambriakende väliskülgedel olidki juba pikemat aega olnud lindude pesad ja just sealt tülikad tegelased tulidki.

Eksperdid soovitasid võtta kasutusele meetmed, et pääsukesed enam akende juurde pesa teha ei tahaks. Selleks paigaldati ogaplaadid. Paraku aga ei andnud need loodetud tulemust ja linnud ehitasid endiselt oma pesa juba harjumuspärasesse kohta.

«2016. aasta 29. märtsil andis kinnipeetav pöördumises teada, et linnupesadest on välja ilmunud uuesti putukad, mis roomavad avatud aknast sisse elukambrisse ning tekitavad ebamugavust,» kirjutas vangla keskkonnaametile.

Seepeale paigaldas vangla akende ees olevate trellide külge kileribad lootuses, et linnud ei tee enam pesa akna õõnsusesse. Ka ogaplaadid jäid omale kohale.

Eile pöördus vangla keskkonnaameti poole, et paluda luba pesade kõrvaldamiseks. «Pääsukeselutikas võib jälle tungida eluruumidesse ning kahjustada nendes elavate inimeste tervist,» põhjendas vangla. Omalt poolt on vanglal plaanis veel sel aastal kinni ehitada kohad, kuhu linnud on armastanud oma pesi varem ehitada.

Keskkonnaameti Lõuna regiooni kaitsekorralduse spetsialist Jan Siimson ütles Postimehele, et Tartu vangla on sarnase murega nende poole pöördunud ka varem.

«Kahel korral oleme loa pesade eemaldamiseks andnud, seades kindlaks tingimuseks tegutsemise enne pääsukeste pesitsushooaja algust. Tartu vangla seni kasutusele võetud ennetusmeetmeid tuleb mitmekesistada ja järjekindlalt rakendada,» ütles ta.