Ropendamise pärast Tartu koolist vallandatud õpetaja räägib suu puhtaks

«Mullu aprillis, kui astusin selle klassi ette jäi minul 43-aastasel nö teflonmehel suu lahti – mingi tarkade silmadega tüdruk näitas salaja keskmist sõrme noormehele, kes aga miskipärast värises konvulsiivselt ja lülitas sisse sellise «ultraheli», mida kadestaks Vitas (vene laulja, kes laulab väga peenikese häälega -toim),» rääkis õpetaja.

Mehe sõnul ei läinud ta abi otsima esimesel päeval, aga eelmise õppeaasta lõpus sai ta aru, et esmakordselt elus tuli tal kokku puutuda autismi eri vormide ja tähelepanuhäiretega. Kolm suvekuud veetis ta erialast kirjandust lugedes, et 1. septembril olla valmis tegelema puudega lastega. «Esimene asi, mida ma õppeaasta alguses tegin, oli see, et sain ühel pühapäeval kokku klassi kõige probleemsema tüdruku emaga ja mitte ei palunud, vaid nõudsin tema üleviimist väikeklassi,» rääkis õpetaja. «Tänu spetsialistidele ja administratsioonile oli üks õpilane pääsetud,» lisas ta.

Õpetaja sõnul on järgnevat hirmus isegi meenutada. «Ma sain teada, et minu klassis on kolme aasta jooksul vahetunud mitmeid pedagooge,» rääkis ta. Ei lapsed ega vanemad varjanud, et rahu pole selles klassis olnud algusest saadik. Ta meenutas juhtumit septembris, kui üks tüdruk tõmbas endale ilma mingi põhjuseta tunni ajal seljakoti pähe ja istus nii mõnda aega. Pärast aga püüdis hammastega rasket tooli üles tõsta. Õpetajate päeval tuli selle neiu ema 15 minutit enne kontserti kooli ja teatas, et riietehoius ründas tema last teine agressiivne tüdruk. Õpetaja sõnul palus ta emal teha kirjaliku pöördumise sotsiaalpedagoogi poole. «Sellele vahejuhtumile järgnesid pidevad ja emotsionaalsed kõned rahulolematutelt vanematelt. Lahendasin konflikte kannatlikult, koos sotsiaalpedagoogiga ja ilma,» rääkis õpetaja.

«Omavoli palett klassis, mis meenutas tol hetkel vanglat, oli maksimaalselt lai: tüdrukud tõukasid jalaga poisse, poisid - tüdrukuid, poisid - poisse ja tüdrukud – tüdrukuid,» rääkis õpetaja.

Hädas olid nii lapsed, vanemad kui ka õpetajad. Mees tunnistab, et ei osanud hakkama saada probleemsete lastega, kuigi väga tahtis ja seetõttu oli detsembri keskpaigani pidevalt rakkes sotsiaalpedagoog. «Agressiivsuse tipp esimesel poolaastal oli, kui kikkpoksiga tegelev klassi esikaunitar väänas klassi ühte vaiksema tüdruku kätt nii, et see oli valust keeletu,» rääkis endine õpetaja. Julge tüdruk pöördus ise politsei poole, hiljem tegi seda ka ta ema. Asja menetlus noorsoopolitseis toimus 9. jaanuarini. Pärast nö kasvatavat vestlust tuli vägivallatseja õpetaja antavasse kehalise kasvatuse tundi ja ütles vaid ühe fraasi: «Jean, ma olen täht, sest mulle tuli järgi vilkuritega masin. See oli nii äge.»

Prokošini sõnul ei jõudnud ta ühtesid probleeme veel lahendada, kui 4D klassis kerkis esile uus «täht» - «piinatud Jelena kikkpoksis käiv poeg». 2016. aprillis- mais ja 2016 septembrist kuni 2017 märtsini paistis see noormees silma oma ülbe käitumisega ning erivajadusega klassivenna kiusamisega. Sagedased olid juhtumid, kui klassivenda kiusati enne kehalise kasvatuse tundi, selle ajal ja pärast tundi riietusruumis.