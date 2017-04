VIDEO! Kaal ei lange, arengut pole ollagi? Sa vajad trennirestarti!

Jõusaal on üks salapärane koht. Pealtnäha kubiseb see masinatest, millega tõsised jõusaalihärjad rassivad. Tirivad rauda, et teatud lihasrühmale isoleeritult koormust anda – kasulik, aga üsna nüri töö. Tegelikult saab neidsamu vahendeid ka palju põnevamalt kasutada. Ja just seda on sul vaja, kui oma trennirütmi värsket energiat ja uusi emotsioone soovid. MyFitnessi personaaltreener Kaspar Kaldoja on üle linna kuulus selle poolest, et suudab välja mõelda kõige fantaasiarikkamaid harjutusi, mis viskavad ka kogenud trennikala justkui tundmatus kohas vette. Oh üllatust – arvasid, et oled lõpp kõva tegija, aga teise nurga alt kükk või plank pakub korralikku väljakutset. Alguses on raske, pärast tunned tohutut rõõmu, et oled eneseületusega hakkama saanud. Arter tegi kõik kaasa ning avastas, et trennirestart aitab seisakust üle, aktiveerib arengu ja ning muudab boonusena treenimise kordi lõbusamaks! Loe ja vaata videost, kuidas seda täpselt teha.

- Kaspar, sina oled tõeline treener-leiutaja, kes alati täiesti uute harjutusega üllatab. On sul mingi salakoht, kust sa neid võtad?

Kui sa tunned hästi funktsionaalset anatoomiat, on uusi harjutusi üsna lihtne välja mõelda. Kasutan palju fantaasiat ja vähem eeskujusid. Vahel tuleb trenni käigus mõne teistmoodi harjutuse idee, siis testime seda kohe personaaltreeningus. Nii et mu kliendid on tihti katsejänesed, kellega katsetame, kuidas miski mõjub ja kas seda jaksab teha ka. Tihti on vaja varieerida – muuta lihtsamaks, kui treenib algaja, või raskemaks, kui varasem ei paku enam pinget. Mul on samas väga selge põhimõte – ma ei tee kunagi harjutust, millest pole kasu! Puhtalt efekti pärast pole jõusaalis küll mõtet midagi teha.

Huh! Olen alati arvanud, et olen kükikunn ise, aga see uus harjutus võttis korralikult võhmale.

- Miks sulle vaheldus meeldib?

See hoiab erksust, igas mõttes! Nii treenijal kui ka mul endal püsib fookus ja mõte terav. Trennist on palju rohkem kasu, kui sa keskendud, hingega asja juures oled. Mulle meeldib ka treenerina endale pidevalt väljakutseid esitada ja oma teadmisi proovile panna. Hea harjutus on huvitav, pakub väljakutset ja on efektiivne. Päris ulmel pole ka mõtet – inimene peab ikka suutma asja ära teha!

Lühikese ajaga saab tõhusama treeningu, kasutades komplekssemaid harjutusi, mis haaravad rohkem lihasrühmi, lisaks areneb koordinatsioon. Kui tahad head vormi, tasakaalustatult treenida ja natuke lõbutseda, on see minu meelest ideaalne lahendus.

- Mis juhtub, kui keha treenides mugavustsooni jääb?

Treener Kaspar Kaldoja MyFintess Postimaja jõusaalis / Mihkel Maripuu

Nagu öeldakse – areng algab seal, kus mugavustsoon lõpeb. See ei tähenda nüüd, et trenn peaks olema jube ebamugav ja vastik, küll aga kehale piisavalt väljakutset esitav, et mingeid muutusi esile kutsuda. Treening peaks lihases stressi tekitama ja keha sellega kohanema, et uuesti selliseks olukorraks valmis olla. Kui aga päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse ja aastast aastasse pidevalt samu harjutusi, raskusi, kordusi ja seeriaid kasutatakse, siis ei pea keha enam selle koormusega kohanema ega kuskile arenema. Ta ongi harjunud. Kui tahetakse muutusi, tuleb mugavustsoonist välja astuda.