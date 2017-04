Miks on Viljandi järvejooksu naiste võidupreemia meeste omast 300 euro võrra väiksem?

1. mail startivale ümber Viljandi järve jooksu kiireimatele on välja pandud 3400 euro suurune preemiafond, millest meeste võitjale kuulub 800 ja naiste parimale 500 eurot.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta sõnul on see diskrimineerimine, kui sama võistluse eest on erineva väärtusega auhind meestele ja naistele. «Selle teema on tegelikult maailmas spordialaliidud ise tõstatanud,» sõnas Pakosta. Ta lisas, et saadab korraldajatele märgukirja. «Nad jõuavad veel parandada küll, naiste auhinda 300 euro võrra tõsta.»

Veidi aega hiljem kirjutasid võistluse korraldajad Viljandi järvejooksu lehel, et pärast võidupreemiate uudise avaldamist on nad saanud mitmeid küsimusi, miks on meeste preemia suurem kui naistel. Korraldajad palusid vabandust kõigi ees, keda võidupreemiate suurusest teavitav uudis on pahandanud ning pidasid vajalikuks olukorda selgitada.

Korraldajate sõnul on meeste võidupreemiateks nimetatud 2400-eurone fond tegelikult jooksu üldarvestuse kuue parema jooksja auhinnaraha. Seni pole ükski naisjooksja kuue parema sekka mahtunud ja seetõttu on naiste võistlusklass lisaks üldarvestusele ainus, mille esikolmikule on ette nähtud rahaline preemia.

Et senised tulemused on andnud korraldajatele kogemusest saadud julguse nimetada üldarvestuse preemiafondi meeste võidurahaks, on naistele mõeldud rahalised auhinnad tuletatud võistlejate soolisest jagunemisest. Osalejate nimekirjas on viimastel aastatel olnud ligi 30 protsenti naisi ja ka naistele mõeldud preemiaraha moodustab kogu auhinnafondist sarnase protsendi.

Kui mõni naine tuleb jooksu üldvõitjaks või jõuab kuue parema sekka, siis on talle ettenähtud kaks võidupreemiat: üldarvestuse kohast tulenev tasu ning naiste arvestuse preemia.

Rahaliste autasude jagamisel pole korraldajate seas leidnud toetust mõte anda auhind vaid üldarvestuse kümnele esimesele lõpetajale, sest korraldajad soovivad eraldi tunnustada ka parimaid naisjooksjaid.

Suurjooksu ümber Viljandi järve korraldab Viljandi Spordikeskus ja jooksu kaubamärk kuulub Viljandi linnavalitsusele. Jooksu korraldustoimkonna juht on Mati Jürisson.