Fuksia on võimas värv – sõidab sajaga silmade vahele ja vallutab meeled. Tegu on tõelise püssirohuga värvimaailmas, millel plahvatuslik laeng ja pöörane energia. Viimaks ometi on soojemates õhtutes juba elektrit, linnud laulavad kui arust ära ja kainet mõistust säilitada ei suuda ega taha enam keegi. Seksikas fuksiavärv on täpselt see, mida me kirgi kütval kevadel kõik vajame!