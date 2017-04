Pool aastat esimesest lumest – kas soe kevad juba paistab?

Täna varahommikul jõudis Tallinna kruiisilaev National Geographic Orion 86 reisija 66 meeskonnaliikmega pardal. Laev asub siit taas teele juba pärastlõunal, nii et turistidel jääb Tallinnaga tutvumiseks küllalt vähe aega. Lisaks saab nende päev siin olema hall ja vihmane.

Ilmateenistuse täna hommikul värskendatud nädalaprognoos sooja ilma armastajatele just liiga palju põhjust rõõmustamiseks ei anna – kui reedel tõuseb õhutemperatuur korra isegi 10 kraadi ümbrusse, siis laupäeval ja pühapäeval on taas jahedam ja ka uuel nädalal tõusevad pügalad 10 kraadi kanti.

Kuus kuud lumist aega

Mäletatavasti sadas sel talihooajal esimene lumi maha ööl vastu 25. oktoobrit ja järgmisel päeval oli mitmel pool maa valge. Korralikum lumikate tekkis nädal hiljem, kui mõnel pool mõõdeti lume paksuseks 11 sentimeetrit.

See tähendab, et tänaseks päevaks oleme me lume- või lörtsirõõme saanud nautida juba täpselt kuus kuud «See ei ole üldse nii ebatavaline ja palju ekstreemsemaidki näiteid on olemas,» ütles Postimehele Riigi Ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak.

«Eks mingisugusel hetkel tuleb siis kompensatsiooniks pisut külmemat ilma. Kuid aprilli kohta ei ole kindlasti erakordne, et aeg-ajalt sajab lörtsi. See kõik käibki lihtsalt aprilliga kaasas»

Ühe tõeliselt ekstreemse näitena meenus Paljakule kohe 1975. aasta, kui veel 27. mail tuli maha paks lumi ja kraadiklaas näitas õues koguni kuut miinuskraadi.

«Samas ei ole see pikkus (kuus kuud lumist aega - toim.) kindlasti ka päris tavapärane, kuid samal ajal oli tänavune talv ju tavalisest märksa soojem,» ütles Paljak. Näiteks olid keskmisest soojemad detsember, veebruar ja märts.

Sünoptik meenutas, et on olnud nii mõnigi aasta, kus aprillis on veel tuisanud ja paks lumigi maha tulnud. Kas paksu lund ja tuisku võib meil veel tänavusel kevadel tulla? «Ma ei söanda öelda, et nüüd üldse ei tule. Aga lähiaeg kindlasti paksu lund ei too,» ütles Paljak.

Paljaku sõnul näitab pikaajaline prognoos praegu, et maikuu teisel nädalavahetusel on Põhja poolt meie poole tulekul külm õhk. Nii vara on aga raske prognoosida, kui palju see täpselt külma toob ja kas see võib endaga ka lund või lörtsi tuua.

Välismaised ilmaportaalid lubavad sooja

Ilmateenistuse prognoos vähemalt mai algusse selliseid ekstreemsuseid ei luba. Samas aga nentis Paljak, et meie laiuskraadil võivad pikaajalised prognoosid väga kergesti muutuda. Muutuda võivad isegi lühiajalised prognoosid.

Seega ei tasu päris tõe pähe võtta välismaiste ilmaportaalide pikaaegseid prognoose. Kuid pilgu võib siiski peale visata. Näiteks prognoosib venelaste ilmportaal Gismeteo Tallinna suurt hüpet õhutemperatuuris alates 6. maist.