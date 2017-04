Elukaaslase peksja viidi otse kohtust vanglasse

Kohus mõistis Risto süüdi teisele inimesele valu tekitanud kehalises väärkohtlemises, mis oli toime pandud lähisuhtes ja korduvalt, ning määras talle kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse.

Kuna asi lahenes lühimenetluses, vähendati karistust ühe kolmandiku võrra, seega lõplikuks karistuseks jäi aasta ja kaheksa kuud vangistust.

Lisaks pööras kohus täitmisele Pärnu maakohtu eelmise aasta 24. märtsi otsusega mõistetud ärakandmata karistuse ning mõistis Ristole liitkaristuseks kaks aastat, seitse kuud ja kakskümmend seitse päeva vangistust.

Kohus otsustas süüdimõistetu suhtes valida tõkendiks vahistamise ning Risto võeti vahi alla kohe pärast otsuse kuulutamist.

Varem on teda karistatud vägivallakuritegude, varguse, vägistamise ja röövi eest.

Kohus leidis, et vägivalla kuriteo eest korduvalt karistatule tuleb kinnistada keelunormi kehtivust reaalse vangistusega. Sellise korduva jõhkra teo eest on kohtu hinnangul vangistus vältimatu ka juhul, kui hiljem on tekkinud mõni kergendav asjaolu, mis vangistuse pikkust iseenesest vähendas.

Süüdistuse järgi tülitses Risto mullu oktoobri lõpus Pärnus oma elukaaslasega, lüües teda korduvalt näo ja pea piirkonda, mille järel kukkus kannatanu selili kõnniteele.

Seejärel lõi ta naise pead vastu puidust lippaeda ning veel põlvega pea piirkonda. Pärast seda lõi ta käega kannatanut korduvalt kuklapiirkonda ning vähemalt kahel korral põlvega näkku. Pärast seda, kui naine Risto käsul põlvitas, lõi ta teda jalaga pähe.

Füüsilise vägivallaga põhjustas Risto kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustused – tursed erinevates pea piirkondades ja marrastused. Teo toimepanemise ajal oli mees alkoholijoobes. Samal ööl peeti ta kinni, kuid vabastati hommikul.

Kohus mõistis Ristolt menetluskuludena välja sundraha 705 eurot.

Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.