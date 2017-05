Tööandja tagant varastanud Maxima töötaja pandi üldkasulikule tööle

Põhja ringkonnaprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse ja määras 80 tundi üldkasulikku tööd endisele Ümera Maxima iseteeninduskassade konsultandile, kes aitas tunamullu oktoobrist novembrini oma tuttavatel ligi 3000 euro eest Maxima kaupa varastada.

Konsultandi ülesannete hulka kuulub iseteeninduskassade kontrollimine, klientide poolt skaneeritava kauba kontrollimine ning paranduste tegemine juhul, kui kaup on valesti skaneeritud.

Kahtlustuse kohaselt tühistas töötaja aga ostu pärast seda, kui tema kaasosalised olid kauba skaneerinud. Nii lahkusid tema tuttavad korduvalt poest kaubaga, mille eest nad ei olnud tasunud. Sel viisil varastasid iseteeninduskassade konsultant ja tema kaasosalised poest kaupa 30 korral.

Varguse avastas Maxima turvaosakonna juht, kes kinnitas tunnistajana ütlusi andes, et Maximale tekitati selle teoga kahju 2883 euro eest.

Prokuratuurile esitatud materjalide hulgas on salvestused iseteeninduskassade juurest, kust on näha kõigi kahtlustatavate tegevus kuupäevaliselt ja kellaajaliselt.

Lisaks Maxima töötajale said kahtlustuse veel tema neli tuttavat. Kõik on oma süüd tunnistanud, tehtut kahetsenud ja nõustunud tekitatud kahju hüvitama, selgub kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest. Üks neist tunnistas, et ta pani teo toime, kuna tal puudus tol ajal sissetulek.

Põhja ringkonnaprokuratuur otsustas endise Maxima töötaja suhtes kriminaalmenetluse lõpetada, kuna teda ei ole varem kriminaalkorras karistatud. Küll on teda ühel korral väärteokorras karistatud.

«Teo toimepanemise ajal oli kahtlustatav alaealine, mis juhul on otstarbekas kohaldada oportuniteedi printsiipi, kuna seaduskuulekale käitumisele mõjutamine on saavutatav ka kergemaliigilisel viisil,» seisab prokuratuuri selgituses. Samuti on endine töötaja väljendanud oma valmidust hüvitama oma osa tekitatud kahjust.

Nii lõpetaski prokuratuur tema suhtes kriminaalmenetluse tingimusel, et ta teeb 80 tundi üldkasulikku tööd ning korvab endisele tööandjale tekitatud kahju.

Kohe lõpetati tööleping ja teatati politseisse

Maxima Eesti operatsioonidirektor Marko Põder selgitas täna päeval Postimehele saadetud kirjalikus vastuses, et tegu on poolteist aastat tagasi ühes kaupluses avastatud vargustega, kus lühikese perioodi jooksul teostati ühe töötaja kaasabil iseteeninduskassades ostusid ilma nende eest tasumata.

«Nii pea kui taoline kuritarvitamine oli tõendatud, lõpetasime selle töötajaga töölepingu ning pöördusime politseisse,» kinnitas ta.

Tema sõnul on tänaseks osalised oma süüd tunnistanud ja mõnede osas on kriminaalmenetlus juba lõpetatudki.

«Sellised kuritarvitused töötajate poolt on erandlikud,» ütles Põder, lisades, et paraku ei ole ükski ettevõtja taoliste ega teiste kuritarvitamiste vastu täielikult kaitstud. «Just sel põhjusel me pidevalt ka täiustame oma kontrollmehhanisme.»