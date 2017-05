Narva linn alistas Lidli

Saksa säästukett Lidl ei tahtnud korraldada oma Narva kaupluse ehitamiseks arhitektuurikonkurssi korraldada, osutades oma õigusele piirduda tüüplahendusega, kirjutas Põhjarannik. Narva linnavalitsus aga on linna südames paiknevate ilmetute majakarpide vastu.

Eestis Lidlit esindava firma MMS Property Solutions kinnitas Narva linnale saadetud vaides, arhitektuurikonkursi korraldamise nõue on Tallinna mnt 7 asuva krundi puhul õigustühine, sest kehtiv üldplaneering kohustab sääraseid konkursse korraldama vaid linna kõige olulisemate, ajalooliste rajoonide puhul.

Narva linnavalitsus ei ole selle väitega nõus, sest kuna tegu on esimese uusarendusega antud piirkonnas hakkab tulevane kaubandushoone andma arhitektuurset tooni kogu Tallinna maanteele ja sellest hakkavad sõltuma linna külaliste esimesed muljed Narva linnast ning selle peatänavast.

«Eilsel linnavalitsuse istungil otsustati, et tuleb arhitektuurikonkurss ja Lidl on sellega nõus,» rääkis Narva avalike suhete esindaja Nelli Buinitskaja Postimehele. Ta selgitas, et kui algselt soovis Lidl ehitada poe tüüpprojekti järgi, siis nüüd ollakse nõus arhitektuurikonkursi toimumisega.