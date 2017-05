Läki kooli – tagasi kooli!

«Tagasi kooli» eestvedajatega sain esimest korda kokku vaid mõni minut tagasi, kuid olen juba ideest täiesti haaratud. «Õige asi!» kisendab sisetunne. Mida muud peaks inimene oma aastate jooksul pinnale ujunud elukogemuse ja teadmistega tegema, kui selle kenasti lühiloengu vormi pakkima ja noortele tagasi viima! Pressin projekti otsekohe oma niigi pingelisse ajakavasse.

Kelli Seiton ja Teibi Torm, Tagasi Kooli eestvedajad/ Georg Kõrre

Hm, küllap ma ikka mõni täisvereline täiskasvanu veel pole, kui vaimustuselambikesed nii kergesti süttivad. Ehk olen ise salamisi veel paras koolilaps ja tunnen rõõmu, et taas omasuguste hulka pääsen? No teeme proovi – lubadus pea ees vette hüpata on antud.

Lähen kohe esimesel päeval loengut pidama ning seda saavad reaalajas vaadata kõik Eesti koolid ja järele vaadata üleüldse kõik, keda minu teema huvitab. Tundub piisavalt põnev, et väike adrenaliin kehas liikuma lükata.

Kingitus, mis innustab

«Sada e-külalistundi on Tagasi Kooli kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks,» avab Tagasi Kooli tegevjuht Teibi Torn ettevõtmise ideoloogiat. «Tahame, et selle raames tõuseks avalikkuses esile noorte jaoks olulised teemad ja see, milline üldse on tänapäeva Eesti noorte vaatevinklist.» Kevadel läheb vanker veerema piloottundidega ning just sellesse esimeste julgete paati ongi mind kampa kutsutud. Septembrist lähevad sada tundi raginaga üle Eesti laivi.

«E-külalistunni formaat on tuliuus – see on võimalus jõuda samal hetkel üle terve Eesti,» selgitab Tagasi Kooli kommunikatsioonijuht Kelli Seiton. «Miks me tahame seda just reaalajas teha? Sest minu meelest on see vaimustav – kogu Eesti lapsed saavad korraga olla ühes virtuaalses klassiruumis, kuulata üht ägedat esinejat, saada samasugust innustust ja ideid. Miks mitte külvata ühtsustunnet, kui me juba selline e-riik oleme. Meie teada on sellises formaadis külalistunnid ainulaadsed kogu maailmas.»

E-külalistund on 15–20 minutit pikk, kuid annab kuulajatele värskeid ideid ja impulsi edasiseks ühiseks aruteluks, mida õpetaja ja lapsed saavad jätkata. Tunni ajal osalejatel on võimalik reaalajas küsimusi esitada ja tagasisidet anda.

«Iga tunni lähtekohaks on koolilaste küsimused – mis on täna nende jaoks oluline?» räägib Teibi Torm. «Loengute aluseks on teemad, mis päriselt noori huvitavad. Otsime asjatundja ning lähebki käima. Inimesed on enamasti väga koostöövalmid – eks nad saavad aru, et see on nende võimalus midagi ühiskonnale tagasi anda.»

Pea ees e-tundi

Jah-sõna on antud ja lapsi huvitavad küsimused orientiiriks ees, aga mida väärtuslikku kahekümne minuti jooksul siis lastele anda? Sind kuulab ometigi seltskond tulevikutegijaid – ääretult austusväärne auditoorium! Robinal tulevad kirevad mälupildid ajast, kui ise koolipinki nühkisin, kui raske oli vahel kuulata ja kaasa mõelda… Värvika fantaasia ja kõrge energiatasemega väikese kuulaja tähelepanu pole lihtne köita. Oma sõnumi pikin nalja ja praktiliste näidetega, sest ega targaks saamine ei pea üks tuim pudrusöömine olema! Kui midagi entusiasmiga teha, nii et oled asjast täiesti haaratud – mind ennast õpetab see kõige rohkem ja miks peaksid noored teistsugused olema?