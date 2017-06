Arheoloogid kaevavad rahanappuse kiuste

Arheoloog Aivar Kriiska näitab kiviaja inimeste töödeldud tulekivikildu. / Sille Annuk

Teadusprojektide nappuses mängib Kriiska arvates oma rolli ka see, et arheoloogias on praegu teisigi uurimisküsimusi, mis ei eelda tingimata väljakaevamisi. Pealegi ei piirdu meie arheoloogid väljakaevamistega üksnes Eestis.

Kriiska sõnul aitab välitööde tegemine välismaal kaasa sellele, et ka meil toimunud suuri kiviaja asustuse protsesse paremini mõista ja neid selgitada. Seetõttu on ka tema enda välitööd viimase kümnendi jooksul paljuski kandunud välismaale – aprillis otsiti tema eestvedamisel Venemaal tulekivi, mais olid sealsamas kaevamised ja augustis kaevab ta Soomes.

Päästeoperatsioon linna rahaga

Tulles aga tagasi Eestisse, on näiteks Tartu positiivne näide sellest, kuidas linn saab olulistele arheoloogilistele kaevamistele õla alla panna. Nimelt on Ihastes käimas omamoodi päästeoperatsioon, et kähku-kähku saada sotti uusarenduse alla jäävast kiviaja asulast.

Uuringut, mis on ühtlasi bakalaureusetudengite praktika, toetavad rahaliselt nii muinsuskaitseamet kui ka Tartu linn. Linnavalitsuse kultuuriväärtuste teenistuse juhataja Romeo Metsallik ei mäletagi oma sõnul, millal omavalitsus viimati mõnda väljakaevamist rahaliselt aitas.

«Aga arvestades, kui tähtis on Ihaste, mis on Tartu vanim piirkond ja kus alles üsna hiljuti avastati see kiviaja asulakoht, otsustaski linn 5000 euroga kaasa aidata. Ja eks uuringuga ole kiire ka,» ütles ta.

Sellele Ihaste krundile plaanitakse varsti maja püsti panna, kuid arheoloogid hoiavad kõvasti pöialt, et enne jõutaks kiviaja asulakohta korralikult uurida. Foto: Margus Ansu.

Tõepoolest, ehkki sama asulakohta uuriti ka möödunud suvel, on sellega ikka kiire, sest omanik tahaks hakata sinna maja ehitama. Ehkki tal on vajalikud load olemas, on ta vastu tulnud, et põnevat avastust uurida saaks.

Uuringute juht, arheoloog Kristiina Johanson rääkis, et asulakoht on juba palju huvitavat infot andnud. «Seal on väga palju kivikilde, kivist tööriistu, väikeseid kirveid. Ehk materjali on kõvasti, mis näitab, et seal on kindlasti elatud,» lausus ta.

Juuli lõpus algava päästeuuringu teise etapiga üritatakse teha nii palju kui võimalik. «Kuna sinna peale ehitatakse hiljem maja, kaob meil ka igasugune võimalus seal edasi kaevata. Ehitus peaks seal hakkama järgmisel aastal, aga võib-olla nad kannatavad ikka veel ühe aasta,» ütles Johanson.

Samas nentis temagi, et kui nad kaevamisteks ka lisa-aasta saavad, sõltub jällegi kõik sellest, kas kaevamiseks vajaminev raha leitakse.

Peale nimetatud uuringute jätkab Eesti Ajaloomuuseumi arheoloog Mati Mandel uuringuid Pärnumaal Kuresel põletusmatustega kalmistul ja Tallinna Ülikooli arheoloog Krista Karro uurib doktoritöö käigus Alatskivi linnust..