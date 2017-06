Ülesvõetud raudteejupike võidakse taastada aastaga

«Unistuste ajakava järgi peaks rongiliiklus taastuma Riisipere–Turba lõigul tuleval aastal. Teoreetiliselt on see võimalik,» rääkis Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa Lääne Elule. Turba lõigu taastamise hind oleneb teetammi seisukorrast, aga ka sellest, millise kiirusega on kavas rongid lõigul käima panna.

Rohumaa ütles, et Eesti Raudtee omanik on otsustanud, et Lääne Raudteelt tuleb osta tamm kuni Turbani. Hind oleneb läbirääkimistest ja hinnamääramiseks palgatakse sõltumatu ekspert.