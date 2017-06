Anders Tsahkna peeti kinni suuremahulises soodustuskelmuses kahtlustatavana

Teine kriminaalasi

Tegu ei ole ainsa käimasoleva kriminaalasjaga, milles Anders Tsahknale on süüdistus esitatud.

Mullu sai meditsiiniäris tegutsev ekspoliitikust ettevõtja Anders Tsahkna Hiiu hooldusravila aastatetaguse omandivaidluse tõttu süüdistuse kuriteos ja peab ka selle eest kohtu ette astuma.

Leho Tamvere (OÜ Sillen konsultatsioonid, PJV Hiiu Ravikeskus AS ja SA PJV Hooldusravikeskus juhatuse liige) süüdistatakse selles, et ta sõlmis 2012. aastal erinevaid lepinguid, millega võttis OÜ Sillen konsultatsioonidele rahalisi kohustusi 3,5 miljoni euro ulatuses. Seega Leho Tamvere pani toime seadusest tuleneva teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise.

Lisaks süüdistatakse Leho Tamvere selles, et ta Kaidi Vainola kaasabil võõrandas PJV Hiiu Ravikeskus ASi varaks olnud OÜ Sillen konsultatsioonid osa ja põhjustas sellega PJV Hiiu Ravikeskus AS maksevõime olulise vähenemise. Seega pani Leho Tamvere süüdistuse järgi toime juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme poolt võlgniku varalise seisundi teadva kohustustevastase kahjustamise, millega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine

Anders Tsahknat süüdistatakse selles, et ta aitas kaasa Leho Tamverel panna toime seadusest tuleneva teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise.

Kaidi Vainolat süüdistatakse selles, et ta aitas ainelise kaasabi vormis oma tegevusega kaasa Leho Tamvere poolt juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme poolt võlgniku varalise seisundi teadva kohustustevastasele kahjustamisele, millega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine.

Süüdistuse järgi pandi kõik teod toime 2012. aastal. Kriminaalmenetlus alustati sama aasta lõpus.

Tsahkna varasemas intervjuus Postimehele haigla edu valemist: läbipaistvus ja selgus

- Te olete enne ka teinud suuri plaane, millest kõik ei ole edukalt lõppenud, mõni on lõppenud õige kehvasti.

Ma ei ütleks.

- Mis on Keila haigla edu valem?

Läbipaistvus ja selgus, sest me oleme avalikult kõigile ministeeriumi ametnikele öelnud, kuidas me seda teeme. Oleme personali tööle võtnud täpselt nii, nagu määrused ette näevad, oleme teinud kõike, mis on eurotoetuse taotleja kohustus.

- Kõik need jutud, et sotsiaalministeerium vaatas mõnele tähtajale läbi sõrmede, sest muidu oleks riik pidanud trahvi maksma, on kade kuulujutt?

Jah. Seda väidet saanuks kasutada pärast 31. detsembrit 2015. Meie saime valmis oktoobri lõpus.

Meil oli palju «abistajaid», kes tahtsid, et see projekt läheks untsu.

- Kes need olid?

Need, kelle kätte läks Tallinnas Hiiu haigla, mida me tagasi võitleme. Nad tegid kõik endast oleneva, et see projekt hukkuks. Et me jätaksime Hiiu rahule, aga me ei jäta.

